Buscan a una menor de 15 años tras fugarse el pasado sábado de un centro de menores en Málaga

La Policía Nacional y su familia buscan a Desiree Escaño Reyes, una niña de 15 años desaparecida en la capital malagueña la noche del pasado sábado tras escaparse de un centro de menores, situado en la barriada de Cristo de la Epidemia, junto a otras dos compañeras.

La madre de la menor, Deseada Reyes, ha difundido la alerta de su desaparición a través de redes sociales por si alguien la viese o tuviese alguna información sobre su paradero. Según ha explicado a este periódico, su hija mide en torno a 1,60 metros, es de complexión delgada, pelo largo y castaño, y ojos marrones. Tiene un piercing en la nariz y un tatuaje en el cuello.

Le consta que este lunes estuvo, junto con las otras dos menores, en la Plaza de la Merced. "Sabemos que una de las niñas con las que que se escapó le escribió por Instagram a un chic y le dijo que se encontraban allí las tres y que tenían mucho frío", manifiesta. Aunque desconoce la ropa que vestía en el momento de su fuga, cree que no se llevó otra muda ni ninguna de sus pertenencias personales.

Desiree llevaba viviendo en el centro de menores desde febrero porque "no iba al instituto y hablaba mal", cuenta la madre. Durante estos meses, la menor se ha escapado hasta en dos ocasiones más. Si bien, esta es la primera vez que permanece tantos días desaparecida, asegura su progenitora.

"Me dijo que me olvidara de ella, que no la iba a ver más"

"Ella me dice que quiere venir a casa pero cada vez que regresa hay problemas y yo la entrego a la Policía", señala. De hecho, la última vez que hablaron ya le advirtió. "Me dijo que me olvidara de ella, que no la iba a ver más", cuenta la madre, que tenía una cita concertada para ir a ver a la menor al centro de menores el pasado domingo, día posterior a su desaparición.

"Tenemos mucho miedo porque no sabemos nada, ni siquiera dónde puede estar durmiendo", lamenta Reyes. Aunque reconoce estar un poco más tranquila al saber que no se encuentra sola, siente terror de que "alguien la pueda coger y hacerle daño si está durmiendo en la calle".

Tanto la familia como la Policía están llevando a cabo batidas para tratar de localizar a la menor. No obstante, la madre de la niña solicita la colaboración ciudadana y pide que si alguien la ve llame al teléfono de emergencias 112 o a la Policía Nacional (091).