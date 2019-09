La ex pareja de Lucía Garrido: “No tengo por qué estar nervioso, tengo la conciencia tranquila”

Manuel Alonso, la ex pareja de Lucía Garrido, la mujer hallada muerta hace 11 años con signos de violencia, ha asegurado esta mañana, mientras el jurado popular delibera sobre su culpabilidad o no, que no tiene “por qué estar nervioso”, ya que sigue teniendo “la conciencia tranquila como en todo momento”. La Fiscalía de Málaga pide para él una pena de 25 años de prisión después de que esta semana haya decidido acusarlo de cooperador necesario del delito de asesinato al entender que “está perfectamente claro que quería que la mujer muriera”.

Él continúa negando su autoría y también la de los otros acusados -dos guardias civiles- y un tercero como presunto autor material. “Ellos tampoco han sido”, ha manifestado sin querer aportar más detalles sobre lo ocurrido en la finca Los Naranjos, donde Lucía Garrido fue hallada en una piscina con una puñalada en el cuello, golpeada con un ladrillo en la cabeza. Asimismo, ha recalcado que él ha sido “un maltratado” durante estos 11 años pero lo ha “ocultado en todo momento para que la niña -la hija que ambos tenían en común- sea feliz”.

El jurado popular no ha alcanzado todavía un veredicto acerca de si los cuatro acusados son culpables. Este Tribunal popular, formado por siete mujeres y dos hombres, tendrá que responder a las cuestiones planteadas en el objeto del veredicto, que contiene una serie de supuestos que el jurado deberá considerar probados o no y por qué para hacer un relato de lo ocurrido y determinar la culpabilidad o no de los procesados.

El objeto del veredicto, de 16 hojas, está dividido en tres grandes bloques en los que se expresan los hechos en contra de los acusados, según mantienen las acusaciones, y los que son a favor de los procesados, como sostienen las defensas; además de los delitos que habrían cometido en caso de considerar la culpabilidad.