Thomas Cook es historia y su lista de acreedores será enorme, encontrándose entre ellos muchos empresarios malagueños. Esta situación es muy preocupante, pero lo que realmente quita el sueño es que se pueda producir un efecto contagio. “Como caigan todos los touroperadores estamos muertos porque todos los hoteles tenemos clientes de agencias”, aseguró Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

“No sabemos cómo están las cuentas de TUI y de otros touroperadores. Si llegamos a saber que Thomas Cook debía 560 millones de euros no le habríamos vendido ninguno nada”, prosiguió Callejón, quien, al menos, se congratula de que la mayoría del sector no aceptara la bajada de precio pedida por Thomas Cook hace dos años y que supuso que el touroperador, ahora en bancarrota, retirara su línea aérea directa con Málaga.

Por otra parte, las patronales turísticas de Canarias han propuesto al Gobierno central que cree un organismo “similar a la SAREB” para “rescatar al sector hotelero español”, tras la quiebra del turoperador Thomas Cook y reclamar las deudas que les ha dejado, que cifran entre 140 y 160 millones de euros.

En un comunicado conjunto, las patronales Ashotel (Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera), FEHT (Gran Canaria), Asolan (Lanzarote) y Asofuer (Fuerteventura) solicitan ventajas fiscales para el sector y rebajas en las tasas aeroportuarias y en la futura tasa europea al queroseno para las aerolíneas que operen con Canarias. Las patronales piden un rescate semejante al que tuvo la banca para liberarse de sus activos inmobiliarios tóxicos.