Málaga siente el vértigo del autobús sin conductor

“¿Pero este autobús es seguro?”, era la pregunta más repetida durante la mañana de este sábado en el Paseo del Parque. A primera hora de la tarde, una decena de malagueños se concentraron en la parada específica habilitada para subirse al primer autobús sin conductor de Europa.

Este particular vehículo transita por céntricas vías de la capital, en una línea compartido por la EMT y Avanza. El transporte se encuentra en un periodo de prueba operando en un entorno real desde el Paseo del Parque hasta el dique de Levante. El director general de la empresa Avanza, Valentín Alonso, explicó este miércoles en la presentación de esta iniciativa denominada AutoMost, que será la primera vez que se experimenta con un autobús autónomo con interacción real con la ciudad, otros vehículos, peatones o ciclistas.

Los malagueños ahora tienen la oportunidad de probar esta experiencia innovadora hasta el mes de marzo en horario de 10:00 a 14:00 de martes a sábado. Todas las reservas se gestionan a través de la página web de la EMT. Y eso precisamente fue lo que hizo el joven Carlos Madrid el día de su estreno. “Sentía mucha curiosidad por ver cómo funciona este autobús y no dudé en reservar en cuanto me enteré de la noticia. De hecho vengo solo para no distraerme y ver todos los detalles”, comentaba Carlos Madrid emocionado minutos antes de subirse al vehículo.

Por su parte, Antonio Padilla fue el encargado de vigilar el trayecto y estaba disfrutando de la experiencia. El supervisor, con más de 25 años de experiencia, no tuvo que utilizar el volante o el cambio de marchas durante el trayecto. Con esta iniciativa que comienza a dar sus primeros pasos de forma práctica, la capital de la Costa del Sol vuelve a posicionarse a la cabeza de la innovación con la implantación de la tecnología de conducción autónoma en un autobús eléctrico de 12 metros con una capacidad máxima de 70 viajeros.

Marina Pérez y Antonio Román no pudieron evitar sentir un poco de vértigo cuando estaban subidos en el autobús de camino hacia el dique. “Vamos muy despacio, pero no deja de sorprender que esto pueda funcionar sin un conductor todo el tiempo que lo vaya manejando”, contaba Román.

“Es un vehículo pionero con estas características y animo a todos los malagueños a que se monten, lo prueben y valoren este transporte autónomo que ha llegado para quedarse”, aseguró Íñigo Azcona, responsable comercial de Irizar e-mobility, en la presentación de Automost, en el que participan la compañía Avanza y el Ayuntamiento de Málaga, a través de la EMT y el Puerto de la ciudad.

El pequeño Daniel no ocultaba su asombro mientras sus padres se reían viendo la cara del pequeño de cuatro años al comprobar la realidad del autobús de conducción autónoma. Vértigo, sí, pero tecnología punta que eligió Málaga como la ciudad para su estreno.