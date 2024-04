El Conservatorio Ángel Pericet homenajea al Ballet Flamenco de Andalucía en su 30 aniversario

La Sala Gades se ha convertido este viernes 26 de abril en el epicentro de la celebración del Día Internacional de la Danza, un evento que tradicionalmente se conmemora el 29 de abril en honor al nacimiento del renombrado bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre. Sin embargo, el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet, con el apoyo de la Junta de Andalucía y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ha decidido adelantarse a esta fecha para rendir homenaje al Ballet Flamenco de Andalucía.

Durante el acto conmemorativo, se llevó a cabo la entrega de un reconocimiento al Ballet Flamenco de Andalucía en honor a su 30 aniversario. "Queremos destacar los 30 años de evolución de la compañía, ya que no es fácil prosperar en este ámbito, y tres décadas son dignas de reconocimiento", declaró María Dolores Moreno, directora del CSD Ángel Pericet.

El galardón ha sido recogido por Eduardo Leal, repetidor del ballet, acompañado por algunos bailarines de la compañía: "Este reconocimiento me ha pegado un pellizco en el pecho. Yo creo que la danza es una verdad, algo que no se puede expresar". Leal también ha transmitido las disculpas de Patricia Herrero, directora artística del ballet, y de Cristóbal Ortega, director, quienes no han podido asistir debido a compromisos laborales.

Además, la gala ha ofrecido un espectáculo protagonizado por fragmentos de obras estrenadas durante el presente curso, cuidadosamente coreografiadas por los estudiantes de 4º de Coreografía. En estas piezas, extraídas de los proyectos de fin de carrera de los alumnos, participan como elenco los jóvenes bailarines de la especialidad de Pedagogía y del Itinerario de Interpretación.

Las obras completas que contienen estos fragmentos presentados durante el evento, se han puesto en escena en la misma Sala Gades durante el mes de abril. Algunas de las piezas escogidas por los alumnos fueron Fika, A voces, La búsqueda, Magara, Una obra de Shakespeare y Be(nus).

Durante la presentación de la gala, Moreno ha resaltado la prolífica agenda cultural de la institución: "Desde el CSD Ángel Beric realizamos diferentes galas y participamos en innumerables actos y eventos a lo largo del curso. Hay una gran inversión en la vida cultural de la ciudad".

Además, Moreno ha aprovechado la ocasión para invitar a todos los presentes a disfrutar la última obra coreografiada por el alumnado que queda por estrenar, y que tendrán lugar este mes mayo. "En esta gala queremos poner el foco sobre la calidad del trabajo de creación e interpretación de nuestros futuros coreógrafos, así como del maravilloso elenco de bailarines del centro y sus profesores tutores", ha expresado con entusiasmo.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, también presente en el evento, ha compartido un emotivo discurso con el público, en el que ha elogiado la formación impartida por el CSD Ángel Pericet de Málaga, destacándolo como un referente en las enseñanzas artísticas tanto en Andalucía como en España.

Del Pozo ha asegurado que este reconocimiento es el fruto del "arduo trabajo" del equipo docente del conservatorio, compuesto por 52 profesionales "altamente cualificados y motivados", así como del alumnado que vive la danza como su pasión.

Asimismo, la consejera mencionó la reciente creación de los Premios Extraordinarios en Enseñanzas Artísticas Superiores, destinados a reconocer el mérito, la excelencia y el esfuerzo personal del alumnado que cursa estudios artísticos superiores: "Con seguridad, muchos de los 232 estudiantes del conservatorio malagueño optarán a estos galardones".

Con casi 3.000 estudiantes matriculados en los siete Conservatorios Elementales, Profesionales y Superiores de Danza de Andalucía, de los cuales unos 800 corresponden a la provincia de Málaga, el Conservatorio Ángel Pericet continúa siendo un pilar fundamental en la formación de artistas en la región.

"En el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga llevamos más de 20 años preparando a nuestros futuros pedagogos y coreógrafos con mucho mimo y esmero, equipando su mochila de aprendizaje con un gran abanico de conocimientos, competencias y sensibilidades", concluyó Moreno, destacando el compromiso continuo de la institución con la excelencia y la innovación en la enseñanza de la danza.