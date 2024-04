El proyecto con el que Málaga transformar la imagen de la Palmilla, Cabriel, 27: encallado en busca de financiación

El Ayuntamiento de Málaga pretende que sea el Ave Fénix, el proyecto que simbolice transforme la imagen de la Palmilla, pero el Cabriel, 27 se encuentra encallado en busca de la financiación que lo haga resurgir de las cenizas. "Fue el ejemplo de lo que no queremos para el barrio y ahora debe ser el faro de lo que pretendemos que sea", afirma a este periódico el concejal del distrito, Francisco Pomares.

Durante años el edificio estuvo abandonado tanto por los vecinos como por las propias administraciones, que prometieron su rehabilitación en repetidas ocasiones sin que ningún paso fuera certero. Finalmente, el inmueble, que se levanta trece plantas en el barrio de La Palma, quedó oficialmente desalojado a mediados de 2018, después de que el Ayuntamiento decretase la salida de todos los vecinos dadas las malas condiciones. Los numerosos incendios ocurridos en su interior convirtieron el bloque en inhabitable.

Ahora, desde el año pasado, el Consistorio tiene un servicio de vigilancia en el edificio a la espera de que llegue un rayo de luz en forma de financiación. Temen que, pese a su estado, puedan okupar las estancias del inmueble, que se encuentra en la ruina absoluta.

En el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) dispone desde hace años de varios ejercicios de un proyecto de intervención para el edificio, de manera que pueda acompasar en su interior uso residencial con otros como pueda ser el cultural, centro cívico, o de otros tipos. Además, ya cuentan con licencia de Urbanismo, por lo que podrían empezar justo tras conseguir esta financiación.

"En el departamento de Fondos Europeos gusta mucho, es un proyecto que se piensa que tiene potencial, pero hay que buscar una línea en la que entré y pueda financiarlo", asegura Pomares, a la vez que subraya la flexibilidad del futuro proyecto, "lo adaptaremos a los posibles planes de financiación que pueda obtener, no nos importa si hacer algo más cultural, para jóvenes o para la tercera edad, lo importante es el símbolo".

El escollo de la financiación no es menor, ya que las primeras proyecciones giraban en torno a los 4 millones de euros, pero desde Vivienda entienden que ahora sería más caro. Así, el esfuerzo municipal sería mucho más asequible de conseguir hasta un 80% que suelen cubrir los planes europeos. Ya hubo un intento, fallido, de conseguir fondos europeos en 2021, cuando el Ayuntamiento lo incluyó en su listado de proyectos posibles para percibir este maná comunitario de los Next Generation.

De acuerdo con la memoria del proyecto que manejaban en 2021, la pretensión era recomponer la trama urbana y ayudar a construir un espacio-plaza para la comunidad, impulsar un nuevo edificio en el que se sustituya "el modelo fallido de propiedad privada para incorporar un modelo de prestación de servicios habitacionales gestionados por el Ayuntamiento", y todo ello buscando que sirva de "catalizador social y de emprendimiento". En este sentido, desde la planta nueve a la trece, se contemplaron unas 40 viviendas de pequeño tamaño en régimen de alquiler para jóvenes.

En esta concepción renovada del espacio, tendrían cabida los usos residenciales ya apuntados, cooperativas de cuidado de menores, un taller de español para inmigrantes, otro para personas dependientes, un centro cívico, otro de grabaciones musicales otro de formación de empleo y una escuela de padres y madres, entre otros.

Esta era la división presentada para tratar de alcanzar los Next Generation, pese a ello indica Pomares que esta podrías ser variada para adaptarse a otro tipo de programa de financiación, "lo importante es que se rehabilite y pueda ser un ejemplo de cómo cambiar el barrio no sólo en Málaga o en España, si no a nivel de Europa", asegura a la vez que recuerda que el edificio estaba frecuentemente en prensa por delincuencia, incendios, menudeo de drogas y hasta plantaciones de marihuana ilegales.

Aunque tras el portazo de los Next Generation se ha apagado algo la llama de la esperanza, el Consistorio sigue trabajando para buscar un futuro distinto a un edificio que sigue olvidado y vacío. Dependerá de que acabe o no llegando este fuego en forma de dinero europeo para que de las cenizas del Cabriel,27 acabe emergiendo un Ave Fénix en La Palmilla.