Málaga homenajea a Pérez Palmis: "Sin él el PTA no hubiera cogido el rumbo que más tarde tomó"

Pepe Pérez Palmis, uno de lo precursores en la concepción y desarrollo inicial del Parque Tecnológico de Andalucía, que dedicó además gran parte de su vida a numerosos proyectos de desarrollo social en La Palmilla y fue presidente de ASIT (Asociación para la Investigación y la Tecnología, ha sido homenajeado este viernes en el edificio del antiguo Centro de Ciencia y Tecnología (CCT), que ha pasado a llamarse Pérez Palmis en su honor.

Durante el acto, en el que han estado presentes distintas personalidades de la Málaga empresarial y tecnológica junto a familiares y amigos, se ha descubierto un cuadro con su rostro que permanecerá en el edificio que lleva su nombre. Bata blanca, camisa azul, gafas y sus características patillas que, como él mismo decía, había que "tener mucha cara para llevarlas".

Málaga TechPark ha querido, de esta manera, reconocer la labor de uno de los pioneros de la tecnópolis que, aunque nació como un erial hace ya 30 años, no para de crecer. Con 634 empresas instaladas, que poseen 22.238 empleados y que facturan de forma agregada 2.300 millones de euros ha conseguido consolidarse como un polo de innovación que atrae cada día más talento, genera riqueza e impulsa el nombre de Málaga en todo el mundo.

Felipe Romera, que ha recordado a Pérez Palmis como una "figura sorprendente", un tipo de "sueños imposibles" y "un gran corredor", ha echado la vista atrás para rememorar los inicios del la tecnópolis y los entresijos que vivieron aquellos años para conseguir que el parque tuviese un alcance internacional. "Sin él no hubiera cogido el rumbo que luego tomó". Además, ha destacado su trabajo para "intentar introducir la tecnología en los barrios marginales y hacerlos más impermeables".

Luis Fernando Martínez, ex director general del Centro de Tecnología de las Comunicaciones (Cetecom) -empresa que más tarde pasó a ser AT4 Wireless y en actualidad es Dekra- ha definido al homenajeado como "una persona indestructible, con un empuje y una fuerza tremenda" al tiempo que ha narrado las complejidades que atravesaron para que el Cetecom saliese hacia adelante allá por 1991. Además, ha recordado una frase de Pérez Palmis: "De derrota en derrota seguimos avanzando".

"Este parque habría sido distinto si no hubiéramos contado con la educación de Pepe. A mí me llamaba la atención su perseverancia, era un visionario y una persona generosa con los demás", ha manifestado José Blanco, ex director de Ingenia, quien ha reconocido que "su apoyo fue determinante para que el camino de Ingenia fuera menos difícil". "No olvidaremos y sí recordaremos lo que significó Pepe", ha afirmado Blanco.

Por su parte, Luis Sanz, ex director general de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP), se ha referido a Pepe Pérez como una persona alegre y con una gran capacidad para comunicar. "Conseguía entenderse en lugares donde todo el mundo hablaba inglés aunque él no tenía ni idea del idioma", ha recordado entre risas.

El alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, también ha tenido palabras este viernes para José Pérez Palmis, a quien ha definido como precursor de Málaga TechPark desde los inicios de la Málaga tecnológica, además de poner en valor su compromiso social para reducir la brecha digital a través de la labor que realiza la asociación ASIT. Así, el alcalde de la capital malagueña ha recordado la colaboración existente entre la entidad y el Ayuntamiento a través de equipos informáticos y el desarrollo de proyectos de inclusión a las nuevas tecnologías.

Visiblemente emocionada, la viuda de José Pérez, Hannelore Benz, -que ha acudido al acto acompañada por sus hijos Tomás y Cristina- ha agradecido "enormemente" el reconocimiento al tiempo que ha asegurado que su marido estaría orgulloso de su homenaje. Si bien, ha apuntado que su marido "no hacía las cosas para obtener el reconocimiento de los demás". "Él sobre todo quería mejorar la situación de los que no tenían tantas oportunidades". Además, ha apuntado que "de tecnología entendía poco, pero era un humanista y decía que si la tecnología no servía a la persona, no servía para nada".

Nació en Murcia en 1932 y era licenciado en Derecho. José Pérez Palmis llegó a Málaga a mediados de los 70 como director de la Delegación del Banco Exterior de España que entonces se implantó en la ciudad. Su perfil, sin embargo, encajaba poco con el del economista gris y apartado del mundo, de modo que no tardó en buscar mecanismos de transformación para una ciudad que los pedía a gritos. Su llegada a Málaga coincidió con la de la Universidad, y pronto comprendió Pérez Palmis que ahí se encontraba el medio a seguir.

Tan convincente fue su apuesta que, pocos años después, se convirtió en el primer presidente del Consejo Social de la institución, plataforma que le permitió impulsar junto a Felipe Romera la creación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) con resultados definitivos: el proyecto no sólo abrió cauces inesperados a la economía malagueña merced a un tejido productivo implantado desde cero (o casi), sino que llegó a convertirse en emblema de una metamorfosis mucho más amplia por la que la región asumió la innovación tecnológica como seña de identidad con los complejos justos.

Además, Pérez Palmis y Romera se aliaron con Luis Sanz para convertir el PTA hace ya un par de décadas en la sede estable de la IASP, con una candidatura que se impuso, entre otras, a las de París y Amsterdam.

Sin embargo, la iniciativa en la que Pérez Palmis puso más de sí mismo dio sus primeros pasos tras su jubilación: la Asociación para la Investigación y la Tecnología (ASIT) nació como herramienta para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo en La Palmilla, bajo la convicción de que la tecnología podía ayudar a las personas en riesgo de exclusión social a subirse al carro, a imagen y semejanza de otros milagros similares contados en ciudades como Quebec.