Málaga acoge la I Jornada Andaluza para Celíacos: "Queda mucho por recorrer"

La I Jornada Andaluza para Celíacos se celebrará a lo largo de todo el día en el Auditorio Edgar Neville. En este congreso estarán presentes médicos, asociaciones y celíacos, donde debatirán y analizarán la enfermedad desde diferentes puntos de vista y la situación actual en la que se encuentran los pacientes.

La primera mesa que ha tenido lugar la ha moderado Rafael Mario Galán, presidente de la Asociación de Celíacos de Málaga (Acema) y la han protagonizado Álvaro Manzanos, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), y Verónica Rubio, secretaria general de Association of European Coeliac Societies (AOECS). Durante la misma han dialogado sobre la epidemiología y la repercusión social que tiene el celiaquismo y también sobre las herramientas legislativas y sociales que existen para ayudar a las personas que tienen esta enfermedad.

Actualmente, en España se desconoce el número de celíacos que hay, y no resulta fácil diagnosticarla porque no existe un código de identificación de la misma. Por ello, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España está solicitando que se realice un estudio poblacional para conocer exactamente qué porcentaje de los ciudadanos españoles padecen la enfermedad. Álvaro Manzanos sostiene que a día de hoy “aproximadamente hay en España unos 40.000 celíacos asociados”.

En cuanto a las ayudas, Verónica Rubio mantiene que a nivel europeo las diferencias entre países es muy notable. Hay lugares donde sus gobiernos ofrecen subvenciones a las personas celíacas, pero otros en los que no. Holanda y Luxemburgo asignan una cuantía mensual o anual para todas aquellas personas que no pueden permitirse los productos sin gluten. En España, Manzanos añade que no existe ninguna ayuda, aunque “sí hay comunidades autónomas o ayuntamientos que las ofrecen”. Por otro lado, asegura que a pesar de que “queda mucho por recorrer y se deben luchar por muchas cosas todavía, la vida va solucionándose” y la situación de los celiacos va mejorando poco a poco.

A lo largo de la jornada también se hablará sobre la dieta sin gluten o la presencia de la enfermedad en los medios de comunicación de la mano de distintos profesionales. También tendrá lugar un debate entre celíacos de toda Andalucía que contarán sus experiencias, situaciones que han vivido, necesidades que no han podido cumplir y recomendarán recetas sin gluten. El congreso finalizará con una entrega de reconocimientos por parte de Acema al Ayuntamiento de Málaga, de Fuengirola y Rincón de la Victoria por ser los tres municipios de la provincia con una red de establecimientos sin gluten.

Desde la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, vicepresidenta segunda, sostiene que la importancia de la celebración esta jornada está en que se va a ayudar a “visibilizar la enfermedad celíaca y su diagnóstico".