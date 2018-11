Málaga ha registrado este año una de cada cuatro agresiones a profesores

La violencia ejercida por alumnos y padres contra los docentes sigue aumentando en la aulas, tanto en el caso de las agresiones físicas como las verbales. El sindicato ANPE ha atendido este año 33 casos en la provincia dentro de su servicio del "defensor del ciudadano", del total de 138 detectados en Andalucía, lo que supone que uno de cada cuatro denuncias se registran en Málaga. El último caso se detectó en Mijas con la condena de una alumna por agredir a su profesora.

El informe anual detectado por este sindicato muestra una tendencia al alza de la violencia ejercida desde los grupos de padres de whatsapp hacia los profesores por la vía de propagar noticias falsas o sacadas de contexto que terminan difamando a los docentes. "Este tipo de violencia verbal o tecnológica contra el profesor, al que al final le terminan llegando los comentarios, ya la detectamos el año pasado, pero este año el aumento ha sido importante", en torno al 6%, explica la coordinadora del sindicato en Andalucía, María Ángeles Guzmán

Insultos El 46% de las denuncias en Málaga se refieren a faltas de respeto o insultos de los alumnos hacia su profesor

as agresiones directas tanto a la persona como a sus bienes no son las más comunes, y representan un 10% del total, según ha explicado Guzmán, y la causa no es otra que un "aumento de la conciencia de la figura del profesor", según Guzmán. Las más habituales siguen siendo las faltas de respeto y los insultos de los propios alumnos, que suponen un 46% de las denuncias. Otro 23% supone el acoso a los docentes a través de las redes sociales, las grabaciones, uso de fotos o internet.

En Málaga, el informe anual ha detectado un aumento de los conflictos en las primeras etapas de la enseñanza, Infantil y Primaria, que suponen un 58% del total, seguidas de la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato, donde se concentran un 30% de las denuncias presentadas ante el sindicato. Existen además un elevado número de denuncias falsas hacia los docentes que suelen estar relacionadas con comentarios en las redes, especialmente en los grupos de padres de whatsapp, según ha detallado la presidenta provincial del sindicato, María Gracia del Amo.

Ciber acoso En Andalucía el ciber acoso ejercido por alumnos es ya un 23% de las denuncias, mientras en Málaga es del 27%

En los conflictos relacionados con los alumnos, la mayoría, un 46%, responden a faltas de respeto e insultos hacia los docentes, un 27% están relacionados con el ciber acoso, otro 18% con conductas agresivas y un 9% responden a problemas relacionados con la marcha de la clase. En el caso de los problemas entre padres y docentes en la provincia, más de la mitad responden a denuncias sin fundamento o falsas y un 21% son casos de acoso y amenazas de los progenitores.

El sindicato ANPE va a seguir pidiendo la consideración del profesorado como autoridad pública, el fin de los recortes en la Educación o una bajada de las ratios en las aulas para evitar que los conflictos vayan en aumento, como ha explicado Del Amo. Aseguran desde el sindicato que en todos los casos denunciados se ha detectado ansiedad en el docente, y en menor medida depresiones, y que un 15% de ellos han terminado solicitando la baja en su puesto de trabajo.