Málaga no cortará el agua de las duchas en las playas: "Tenemos reservas suficientes"

El agua, de momento, seguirá corriendo en las duchas de las playas de Málaga en función de las necesidades del aseo de vecinos y visitantes. El alcalde, Francisco de la Torre, ha señalado este miércoles que por el momento en la ciudad no es necesario tomar medidas en relación con la sequía, tal y como han hecho algunos municipios de la comarca de la Axarquía (Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Algarrobo) al cortar el agua de las duchas de las playas debido a la escasas reservas que almacena el pantano de La Viñuela.

De la Torre ha recordado que la ciudad tiene "una reserva de agua mayor en el Guadalhorce; tenemos la planta de El Atabal, que hace la desalobración del agua". Es más, ha continuado, "nosotros estamos aportando agua a Rincón", aludiendo a la "solidaridad" en esta materia.

"Tenemos reservas suficientes para no tener que aplicar –medidas de control de suministro–", ha dicho, llamando, no obstante, al uso responsable tanto de la energía como del agua.

De la Torre ha vuelto a resaltar la importancia de la colaboración ciudadana en estos temas. "Si uno puede gastar menos agua de los espacios públicos, donde no hay ningún pago por otra parte, qué mejor pago que hacerlo de una manera responsable en el tiempo justo y no más; si basta con ducharte una vez cuando termines y no cinco en la playa", ha ejemplificado.

"No es necesario por ahora –cortar el agua de las duchas–, pero siempre llamaremos a ese uso responsable de los recursos que tienen un factor limitado y que ahora estamos bien pero no sabemos dentro de unos meses en el próximo periodo seco cómo vamos a estar", ha señalado. "El ser prudentes es siempre bueno", ha concluido.