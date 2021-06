Málaga abre la puerta a aplazar su Feria al mes de septiembre

La celebración de la Feria de Agosto de Málaga vuelve a quedar en duda. Si ya el ejercicio pasado el alcalde, Francisco de la Torre, optó por la suspensión de los festejos y por una celebración mucho más contenida, con espectáculos culturales acotados, ahora se abre la puerta a aplazarla al mes de septiembre.

la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y con la que se buscaría ganar tiempo con la esperanza de que los Una opción verbalizada este martes por, y con la que se buscaría ganar tiempo con la esperanza de que los datos sanitarios permitan abrir definitivamente la mano y perfilar un evento como el de ejercicios pasados. Hasta que eso no ocurra, según ha expresado la edil, la decisión final se va a posponer. Los datos actualizados no invitan al optimismo, dado el crecimiento de la tasa de incidencia.

"Estamos esperando a ver qué decidimos; hay que ser cautos, no nos preocupa porque está casi todo contratado y hay que valorar como va subiendo o bajando", ha expresado Porras, quien a confirmado que la posibilidad de septiembre, que ya se manejó y descartó en 2020, es objeto de análisis en una mesa de trabajo.

Incluso, Porras se atrevió a recomendar a los vecinos de la capital que si quieren finalmente poder celebrar la Feria como antaño tienen que actuar con responsabilidad. "Que queremos feria, todo el mundo a guardar la distancia de seguridad, su mascarilla, no haber contacto, todo eso es fundamental", ha afirmado.

La concejala ha asegurado que en este momento el equipo de gobierno trabaja con tres escenarios posibles. "Tememos un plan A, un plan B y un plan C", ha indicado, si bien todo ello estará condicionado a ver qué ocurre con el Covid. Sí da por segura la celebración de los conciertos ya licitados en el auditorio de Cortijo de Torres, así como la organización de otras actividades culturales en las fechas de los festejos.

El posible traslado a septiembre, haciéndola coincidir con la celebración de la Virgen de la Victoria, no parece que cuente con todas las voces a favor en el seno del Ejecutivo local. De hecho, fuentes municipales aseguraron no tener conocimiento de que esta opción esté realmente siendo analizada. "Si desde Fiestas dicen eso es porque habrán hablado con la Delegación de Sanidad para conocer cuál puede ser la evolución de la pandemia", han señalado.

Las mismas han insistido en que, como ocurriera el año pasado, la prioridad para el equipo de gobierno "es el factor sanitario". Y ello pese a que se es consciente de que hay sectores económicos, como el de los hosteleros y el de los feriantes, entre otros, que dependen en buena medida de que tenga lugar o no la Feria. "Hasta que no sepamos con certeza lo que va a ocurrir con el Covid no se puede decir nada", ha insistido.