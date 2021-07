Málaga estrena una zona de baño adaptada para personas con problemas de movilidad

Las personas con problemas de movilidad cuentan desde hoy con unas instalaciones propias para poder acceder al mar. Se trata de una plataforma, situada dentro del agua, que está cubierta con una lona translúcida para la protección solar de los bañistas. Esta zona de sombra cuenta con bancos para que los usuarios puedan disfrutar del baño sentados. Mantiene una profundidad máxima de 80 centímetros, de manera que la superficie del agua llega a los bañistas a la altura del abdomen, pudiendo mantener la estabilidad y flotabilidad sin riesgo de que el azote de las olas les desplace de su lugar en los asientos.

La zona incluye tres calles de nado, de 15 metros cada, acotadas con boyas y boyarines y cordada de seguridad. El acceso al agua dispone también de barandillas de seguridad para que las personas con dificultades de movilidad puedan agarrarse y desplazarse con estabilidad y seguridad. Todo el complejo se encuentra acotado por un balizamiento perimetral y se muestra un cartel informativo señalizando la zona. El montaje y desmontaje de las instalaciones requiere contar con un equipo de buzos profesionales y montadores de estructuras cualificados, que procederán a la retirada de todos los elementos una vez concluida la temporada de baños (30 de septiembre). Se encuentra situada entre la playa de la Caleta y la Malagueta y ha tenido un coste de 18.016,90 euros.

Plataformas en otras zonas de la Costa

La concejala de Playas, Teresa Porras, aseguró que desde el Ayuntamiento están estudiando la posibilidad de colocar plataformas similares en otros puntos de la Costa: "Lo haremos si se cumplen las condiciones que lo aconsejen", afirmó en referencia al oleaje y temporales.

Alfredo de Pablos, presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, destacó el trabajo que desde el consistorio se está realizando para personas con problemas de movilidad: "Este punto está muy bien para las personas mayores. Es verdad que su uso está enfocado a personas con movilidad reducida o discapacidad no demasiado severa". De Pablos explicó que "no hay dos personas" con el mismo tipo de discapacidad ni de tipo de ayuda: "Dependiendo de si necesito ayuda o no, puedo ir a los puntos que se nos ofrece (como el caso de las sillas de ruedas anfibias en la playa de la Misericordia). Lo importante es que las personas con movilidad reducida no vivan de espaldas al mar, porque eso es muy penoso", subrayó.

Esta inauguración coincide con las nuevas restricciones establecidas por la Junta de Andalucía que ayer fueron publicadas en el BOJA. Entre ellas aparece la solicitud de los ayuntamientos para que cierren las playas desde las 23:00 hasta las 7:00, una medida que en Málaga entra en vigor a partir de hoy.