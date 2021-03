Málaga da un nuevo paso para abrir un campus gratuito para programadores en Tabacalera

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga, de la mano de la Fundación Telefónica, por contar en la capital de la Costa del Sol con un campus gratuito para programadores informáticos sigue acortando sus plazos. En la recta final de los trabajos de adecuación del espacio reservado para este equipamiento en Tabacalera, el Consistorio pone en marcha el mecanismo para la compra de los ordenadores y el mobiliario necesario para la puesta en funcionamiento de estas instalaciones.

De acuerdo con los detalles publicados este lunes, el coste de esta fase se estima en unos 758.685 euros (IVA incluido), con un plazo de 84 días a contar desde la formalización del contrato. Las empresas interesadas en optar a este concurso tienen hasta el próximo 20 de abril para presentar sus proposiciones.

El contrato se divide en dos lotes. El primero de ellos consiste en el suministro, Instalación y puesta en marcha los equipos informáticos de sobremesa y control de acceso para el proyecto 42 Málaga, con un precio de licitación de 452.444,8 euros (sin IVA). En total, habrá 210 puestos de trabajo MAC, uno por cada alumno. El segundo corresponde al mobiliario con un precio sin IVA de 174.567,86.

42 Málaga es una academia que se integrará en campus 42 español y en la red 42 internacional compartiendo un modelo de educación basado en el aprendizaje autónomo, la colaboración en equipo y trabajo en red. En este sentido, se trata de un espacio educativo de formación gratuita, que forma profesionales digitales cualificados y programadores expertos, a través de un aprendizaje inclusivo y accesible para todos, que sitúa a los estudiantes en el centro de la toma de decisiones.

"Bajo el concepto UP TO YOU el estudiante es libre de elegir lo que estudia, cuándo lo estudia y hasta cuándo se examina. Una libertad con responsabilidad donde el estudiante es dueño y protagonista de su propio aprendizaje y, donde sus principales aliados son sus compañeros y la propia metodología de estudio”, se precisa en el pliego de condiciones que rige esta contratación.

Y para ello, la metodología está basada 100% en el auto aprendizaje y en el aprendizaje entre pares. "42 rompe con el paradigma de la educación tradicional: sin horarios, abierta 24 horas al día y siete días a la semana; sin la figura del docente tradicional, sin clases magistrales; sin libros ni clases y sin competitividad entre los estudiantes, sin diploma oficial y con un plan de estudios gamificado”, se apostilla.

De acuerdo con el programa de necesidades consensuado con la promotora, se incluyen aulas MAC, destinadas al trabajo de los estudiantes; talleres, donde habrá una zona abierta de reunión, zonas de colaboración; zonas de descanso, y espacios de soporte, como vestuarios, baños o almacenes y zonas de duchas para los alumnos.