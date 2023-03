Málaga suma 228 casos Covid en una semana con cuatro fallecidos

Málaga ha registrado 228 nuevos casos Covid, por lo que aumenta la cifra en comparación a los datos publicados hace una semana, cuando se notificaron 100 positivos. En estos días, cuatro personas han muerto con o por la enfermedad, elevándose la cifra a 2.881 desde el inicio de la pandemia.

Las hospitalizaciones se mantiene en 31 personas ingresadas actualmente, mientras que, a diferencia de hace siete días cuando no había ningún hospitalizado en UCI, se han contabilizado dos. Desde marzo de 2020 un total de 17.185 ingresos hospitalarios, de los que 1.246 han tenido que pasar por las UCI.

Según la información facilitada de acuerdo con la nueva estrategia de vigilancia aprobada por la Comisión Nacional de Salud Pública, el número de positivos detectados en estos días han sido 228 con lo que desde el inicio de la pandemia son 320.167 contagios.

Por su parte, el número de recuperados sigue aumentando con 125 contabilizados más, siendo el total de 313.696 personas que han superado la enfermedad.

En cuanto al proceso de vacunación, los últimos datos disponibles a fecha de 14 de marzo señalan que se han administrado un total de 3.814.480 dosis en la provincia de Málaga. Así, 1.450.923 personas han recibido al menos una dosis, 1.420.243 personas tienen la pauta completa y 264.613 cuentan con dosis de recuerdo de otoño de 2022.

Ya hace más de un mes que dejó de ser obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público. Y los usuarios siguen respondiendo con una actitud dispar. Unos optan por la libertad y deciden quitársela, mientras otros se decantan por la precaución y la mantienen.

Visto por los sanitarios como un paso más en la normalización de la vida cotidiana tras la pandemia, aconsejan sentido común, prudencia y responsabilidad para no contagiar ni contagiarse. Por eso recomiendan que las personas vulnerables y mayores de 60 años, aunque no sea obligatoria, continúen utilizándola en espacios cerrados, como pueden ser autobuses, trenes o interiores de restaurantes atestados de gente para no contraer ningún virus respiratorio. Apelación que también hacen para quienes presenten síntomas de una patología respiratoria infecciosa a fin de que no la propaguen.