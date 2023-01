Málaga estudiará implantar la 'tasa Amazon' a las grandes plataformas de reparto

El Ayuntamiento de Málaga estudiará "con los respectivos informes fiscales y jurídicos" y si fuera necesario con el apoyo de la Universidad de Málaga la implantación de la llamada tasa Amazon a propuesta de Unidas Podemos. Por la misma, que ya está vigente en la ciudad de Barcelona y se recauda en torno a 2,6 millones de euros, se gravaría a aquellos usuarios que pidiesen productos a grandes plataformas de paquetería (véase Amazon, Aliexpress...) que superen el millón de euros de facturación; mientras que si eligiesen recogerlo en un pequeño comercio de proximidad quedarían exentos de este pago.

Además, la propuesta incluye el compromiso de aumentar las partidas económicas destinadas al apoyo del pequeño y mediano comercio de la ciudad de Málaga, reforzando especialmente programas orientados a mejorar la digitalización, la promoción y la venta online del tejido comercial local. Aunque no lo han vinculado a que esta tasa se ponga en funcionamiento.

Estas medidas fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, pese a que la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, anunció que no iba a votar a favor de esta moción, "Ciudadanos no va a apoyar una tasa Amazon, estamos en un mercado libre y no creemos en políticas intervencionistas".

Han quedado conformes todos los grupos con los estudios jurídicos y fiscales necesarios, enmendando el primer punto de la moción. Carlos Conde, concejal de Economía, ha subrayado que se deberá estudiar con rigurosidad la propuesta. "Tengo serias dudas de que lo que se plantea sea una tasa y no impuesto", ha indicado, a lo que ha sumado que "pretendemos que esta posible tasa no vaya a tener un impacto en el pequeño comercio y, por ende, en el consumidor, a los que pretendemos apoyar". Pese a ello, ha salido adelante la moción presentado por Unidas Podemos.