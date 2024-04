Málaga no quiere agravios comparativos con el llenado de piscinas: la solución debe ser "consensuada" entre los municipios

Si las piscinas podrán llenarse independientemente de su titularidad es uno de los mayores interrogantes después de que las últimas lluvias en Semana Santa sacase a la provincia del estado más crítico de sequía. Ahora las medidas pueden relajarse y Málaga capital no quiere que haya "agravios comparativos" y buscará una solución "consensuada" de todos los municipios.

Así lo señalaba este lunes la concejala de Sostenibilidad, Penélope Gómez, en una Comisión de Pleno. En la misma, apuntaba que, ahora mismo, el bando en vigor era el del pasado noviembre, cuando la situación era similar a la actual, y que, previsiblemente –en la línea que ya apuntó el presidente de la Junta, Juanma Moreno– se incluirá en las permitidas las piscinas comunitarias, siendo las privadas las únicas que se queden fuera.

Ahora mismo, a pesar de las recomendaciones del Comité de Sequía, la última palabra es de cada uno de los 103 ayuntamientos de la provincia, que, si bien es cierto esta entente lo tendrá más sencillo al gobernar el PP sobre el 90% de los malagueños –47 ayuntamientos tienen alcalde popular y el más grande de los que no controlan es Cártama, de 27.000 habitantes–, pese a ello no parece que vaya a ser esta una tarea fácil.

Por el momento, el panorama en los consistorios es casi tan incierto como para el resto de ciudadanos. Todos los municipios consultados están a la espera de nuevas noticias, decisiones o reuniones. En Alhaurín de la Torre hay una piscina por cada ocho habitantes (casi 5.000 para cerca de 40.000 alhaurinos), su alcalde, Joaquín Villanova, asegura que aún no han acordado una medida con el resto de municipios y que "cada uno tiene una situación diferente".

En su municipio de momento está prohibido el rellenado y "está por ver si se va a autorizar con otro sistema que no sea la red municipal, nosotros no vamos a autorizar sacar agua de la red municipal porque dependemos del acuífero de Mijas y no se ha rellenado con las lluvias de Semana Santa".

En este sentido, asegura que esperan que la Junta se pronuncie sobre un posible llenado con cubas u otros sistemas que no dependan de la red municipal, "Alhaurín de la Torre tiene una situación diferente a Torremolinos y ahora mismo entendemos que no debemos llenarlas".

Jorge Gallardo, regidor de Cártama, asegura que estaría a favor de una decisión conjunta, "si todos los ayuntamientos tomamos la misma decisión, pero, tiene que ser la Junta de Andalucía la que lo decida". Eso mismo, asegura, fue por lo que apostaron tras una reunión en la delegación de la administración regional con el resto de alcaldes del Guadalhorce, "si tenemos que tomar una decisión conjunta del tema de piscinas la tomamos conjunta por lo menos para que no digan en Coín abren, en Cártama cierran, en Pizarra abren que sería lo lógico y lo normal", apuntando que "si no hay agua, no hay agua para ninguno".

Además, afirma que no deben los consistorios los que tengan esa responsabilidad, "la Junta no puede echar los balones fuera y enfrentarnos a los ayuntamientos, si yo abro las piscinas, porque las tengo mantenidas y el pueblo de al lado no, es de vergüenza política". Asegura que, mientras, se mantiene a la espera de que la administración regional termine de definir las medidas.

En la Mancomunidad de la Costa del Sol occidental tampoco tienen claro este acuerdo. Desde Acosol, la empresa que gestiona su agua, aseguran que se tomará una decisión "de cara al próximo mes con la evolución de las lluvias y la estabilidad de embalses y pozos", sin determinar si la medida se tomará o no de manera conjunta.

En la Axarquía, están a la espera de una reunión entre su mancomunidad y la de la Costa del Sol para decidir las medidas a seguir. En cualquier caso, el concejal de Infraestructuras de Nerja, José Alberto Tomé, asegura que en su municipio seguirán "las directrices, los decretos y resoluciones que publique la Junta de Andalucía".

Aqualia, empresa que gestiona el consumo de agua en algunos municipios de la provincia señala que aguardan la decisión en sus consistorios, "algunos están reevaluando porque ha mejorado su situación, pero otros no y están viendo si poder optar por obras para sacar agua de otros lados y ver si el estado final de los depósitos permite o no el llenado de piscinas".

En el PSOE aseguran "no tener conocimiento" de la búsqueda de consenso "de ningún tipo" a sus alcaldes, además afirman que esperan que la Junta se posicione, "aún está en vigor el último Decreto de Sequía". Por lo que también están a la espera.

Los administradores de fincas piden que sea la Junta la que tome las riendas

Este guirigay municipal tendría una solución más sencilla, creen los administradores de fincas, si fuese la Junta de Andalucía la que tomase las riendas y decidiera qué se puede hacer y qué no. Manuel Jiménez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas consideró en conversación con este periódico que poner la decisión en manos de los consistorios la decisión "no es una medida igualitaria".

Argumenta Jiménez que puede que unos aprueben el llenado de piscinas, mientras que una vivienda a escasos metros en el municipio de al lado no pueda hacerlo. Además, "unos considerarán que se puede rellenar con agua de mar, otros con agua de cubas y al final las medidas serán todas diferentes y queremos que se unifiquen".

Últimas restricciones

Las últimas novedades del comité de sequía, acordadas por mayoría la semana pasada, aumentaron las restricciones al consumo de los 160 litros por habitante y día hasta los 200 litros en toda la provincia. Ramiro Angulo, secretario general de Agua de la Junta, señaló que "aunque las lluvias han contribuido a mejorar la situación, no podemos pensar que se ha acabado la sequía, por eso debemos seguir manteniendo medidas de ahorro que contribuyan a afianzar el uso más eficiente posible de los recursos".

Esto es lo último claro, además de que la administración autonómica será la encargada de medir el volumen de entrada a los municipios. Estas medidas volverán a ser revisadas en junio, según marcan los propios Planes de Sequía. De momento, el llenado de piscinas que sí se permiten con absoluta claridad es de los vasos de hoteles y turísticas, municipales y deportivas o sanitarias.