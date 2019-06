Málaga registra el menor número de nacimientos en los últimos 20 años

El número de nacimientos sigue en caída libre en la provincia de Málaga, con todo lo que ello implica para el envejecimiento de la población, el aumento del coste de los servicios y la incertidumbre sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. El año pasado nacieron vivos 13.344 bebés en Málaga, siendo el dato más bajo de los últimos 20 años.

El descenso en el volumen de nacimientos es constante y solo en un año se han registrado 912 alumbramientos menos en la provincia, es decir, han nacido casi tres niños y niñas menos al día que en 2017 y eso que ese ejercicio fue también de los peores, según se observa en los datos publicados esta mañana por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Hay que remontarse al año 1999 para encontrar un volumen similar de nacimientos, si bien hay que tener en cuenta que aquel año había menos casi 400.000 habitantes empadronados menos en la provincia. Por tanto, la ratio actual de nacimientos en función de la población existente es mucho menor que la de hace dos décadas.

Nunca se han superado los 20.000 nacimientos en esta provincia, si bien los mayores baby boom se produjeron a finales de los años 70 con la muerte de Francisco Franco y la entrada de la democracia y en los años de auge económico de la década pasada. En este sentido, se rebasaron los 19.000 nacimientos en 1975 y 1976 y se volvió a pasar de esa cota en 2008. El año pasado nacieron 5.600 bebés menos que en 2008, una década atrás. Son 15 niños menos al día en una provincia que tiene la suerte de contar con uno de los saldos migratorios más altos del país, tanto de españoles como de extranjeros que dejan sus provincias para venir a probar fortuna a la Costa del Sol.

Nacen menos niños y cada vez mueren más personas, por lo que el saldo vegetativo es cada vez menor. El año pasado fallecieron 13.193 personas en Málaga -el mayor volumen en los últimos 40 años- y eso implica que la diferencia con el número de nacimientos es de solo 151 personas. Cada vez, por tanto, habrá menos jóvenes para mantener a los mayores. Es un asunto que preocupa en toda Europa ya que el envejecimiento de la población es generalizado, pero por ahora, en el caso concreto de España, no hay una política que promueva ni la natalidad ni la conciliación de la vida laboral y familiar. En Málaga, con un salario medio neto mensual inferior a los 1.000 euros, con más del 90% de los nuevos contratos que se firman temporales y con escasas ayudas son cada vez más las parejas que deciden no tener hijos o que solo tienen uno.

Tendencia En España no hay una política que fomente la natalidad ni la conciliación de la vida laboral y familiar y eso repercute en la pérdida de nacimientos

La estadística suele arrojar todo tipo de datos interesantes para el análisis del contexto social en el que vivimos. El año pasado, por ejemplo, algo menos de la mitad de los bebés nacidos (el 49%) tenían a su madre casada en Málaga y, de ellas, el 41% era su primer matrimonio. Hubo también 221 nacimientos de madres que han estado casadas varias veces. La mayoría de los bebés (51%) nacieron de madres que no estaban casadas y, en ese grupo, se reparten prácticamente a partes iguales las que afirmaban tener pareja de hecho, las que no tenían pareja de hecho y en las que no constaba que hubiera una pareja de hecho.

Mujeres cada vez más mayores La mayoría de las madres tienen entre 30 y 34 años, aunque crece el número de madres con más edad

Por edad, la mayoría de las madres en Málaga (33%) tenían entre 30 y 34 años, si bien se aprecia que el volumen de nacimientos en esa franja de edad está cayendo considerablemente en la última década y que está creciendo en segmentos como el de las madres de 40 a 44 años. En este último caso, en 2018 nacieron en Málaga 1018 bebés con madres de entre 40 y 44 años mientras que en 2009 fueron 697.

La natalidad, en cualquier caso, se sigue produciendo en los extremos de edad. El año pasado hubo 4 nacimientos en Málaga de madres menores de 15 años y 272 de madres entre 15 y 19 años, así como 85 en madres de 45 a 49 años y hasta 9 de mayores de 50 años.