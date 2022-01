La Junta prevé que los malagueños vayan en Metro a la Feria de agosto en el Centro

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo ha comunicado que prevé que se podrá llegar en Metro a la Feria de Málaga de 2022 del Centro. “Hemos cumplido los plazos a rajatabla, no se ha perdido ni un día para un proyecto que ya es una realidad”, ha afirmado el consejero en la mañana de este lunes. Durante el primer trimestre de este año comenzarán las pruebas de trenes en las vías siendo este uno de los últimos pasos para habilitar y poner a punto las infraestructuras, según ha avanzado Bendodo.

El Gobierno andaluz se ha aventurado a estimar un plazo para la llegada del Metro de Málaga al centro histórico, algo que no había sucedido desde que se inició el mandato de los populares en la Junta. “Hemos de ser prudentes en cuanto a la fijación de fechas para que no sigan anunciándose falsos plazos en este proyecto”, ha asegurado Bendodo refiriéndose a “los once años de retraso que provocaron los socialistas al asegurar que la línea de metro que comunicaría el centro histórico estaría disponible para 2011”.

Las previsiones se han comunicado en un desayuno informativo que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga para fijar las prioridades del presidente andaluz, Juanma Moreno, para la provincia durante este curso informativo. "Deberíamos haber acudido hoy en Metro a esta reunión", ha explicado Bendodo, ya que la estación que se pondrá en servicio se sitúa en las inmediaciones de la Delegación.

Las infraestructuras correspondientes a las catenarias de la línea que desemboca en Atarazanas se encuentran prácticamente finalizadas, por lo que en estos momentos se están ultimando las estaciones y las instalaciones contiguas, unos trabajos que ya se pueden observar a pie de calle en plena Alameda.

Bendodo ha explicado el reciente desarrollo de las obras concluyendo que “los malagueños podrán usar el Metro más pronto que tarde” para llegar más allá de la estación de El Perchel -en la estación María Zambrano-, que es donde actualmente finalizan las dos líneas del suburbano con las que cuenta la capital: la que lleva hasta el Palacio de los Deportes Martín Carpena y la que finaliza en la ampliación de la Universidad.