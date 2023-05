Málaga necesita 300 conductores de autobús para cubrir con la demanda turística de este verano

La llegada del buen tiempo a Málaga hace que cada vez sean más los turistas que llegan a la provincia en cualquier transporte, ya sea en avión, en tren o incluso en crucero. Estos visitantes, la mayoría de los casos, para conocer Málaga y otras provincias andaluzas suelen moverse en autobús. El problema está en que es tal la demanda que las empresas de transportes de la provincia no tienen suficientes conductores. A día de hoy, les hacen falta mínimo 300 más para poder hacer frente a toda la demanda turística.

La Asociación Provincial de Empresas de Transporte y Agencias de Málaga (Apetam) señala que actualmente en la provincia hay unas 150 empresas de transporte de viajeros en la provincia de Málaga, en las que trabajan más de 2.000 profesionales. Y a pesar de este despliegue de trabajadores, no son suficientes para atender toda la demanda que esperan para esta temporada de verano.

La falta de conductores de autobús se debe, según Antonio Vázquez, presidente de Apetam, a que el carné no es fácil, principalmente porque todos los interesados deben tener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), la formación obligatoria que deben obtener los conductores que quieran tener el documento para conducir vehículos pesados como el C o el D. Esto hace que una persona, sin trabajo, deba estar meses preparándose este examen y “estas no tienen tiempo para esperar porque quieren trabajar”, señala Vázquez. En este sentido, también sostiene que a la hora de examinarse en Tráfico, los interesados encuentran muy pocas fechas para ir a examen. A lo que añade que el coste de estos es muy alto, por lo que hay personas que no se lo pueden permitir.

Otro problema que se les añade es que cada vez son menos los jóvenes que están interesados en esta profesión. “En este trabajo muchas veces hay que trabajar los fines de semana y la gente joven no quiere eso y busca otros trabajos”, asegura el presidente de Apetam. Asimismo, también incide en que antiguamente gracias al servicio militar, muchas personas venían con el documento de conducir de autobús, por lo que había conductores de sobra.

A día de hoy, en total faltan “como mínimo” unos 300 conductores para poder atender todo el trabajo que las empresas de transporte van a tener durante esta temporada estival. Se han planteado hasta traer conductores de fuera de Málaga, según Vázquez, “para cubrir por lo menos los picos de los meses más fuertes, pero todo son problemas”. Por ello, la asociación, ante un problema al que se llevan enfrentando varios años y que no ocurre solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional y europeo, para poder formar a más conductores tienen un acuerdo con diferentes autoescuelas de Málaga, por ejemplo Torcal. Gracias a esta alianza realizan cursos especializados para las empresas de Apetam a un precio especial, para después ofrecer a estas personas un trabajo ya sea con un contrato fijo o fijo-discontinuo.

De igual forma, mientras forman a los nuevos conductores, trabajan como pueden. Gracias a la buena relación que existe entre las empresas de transportes malagueñas, estas se ayudan mutuamente para poder atender a todo el mundo. Por tanto, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio de calidad, Vázquez remarca que entre las empresas se alquilan “los autobuses unos a otros y muchas veces tenemos que subcontratar a compañeros, teniendo autobuses en las cocheras porque no hay conductores”.