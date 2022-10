Málaga: se buscan padrinos para cirujanos solidarios

Bisturí Solidario lleva varios años participando en misiones humanitarias en África para operar a pacientes que no tienen acceso a la sanidad. Como asociación, desde 2018 y como fundación, desde 2020. Pero su fundador, el cirujano César Ramírez Plaza, se ha planteado el reto de hacer algo más que participar en misiones quirúrgicas. Su objetivo es dar un salto y conseguir patronos para la Fundación. La finalidad es obtener fondos con los que crear infraestructuras y formar a profesionales locales para que no estén a expensas de las misiones que lleguen desde España. En resumen, se buscan padrinos para cirujanos solidarios.

La Fundación Bisturí Solidario participa en esas misiones de la mano de la organización Cirujanos en Acción. Kenia, Uganda, Liberia, Sierra Leona o Benín son algunos de los países africanos que se han beneficiado de estas iniciativas.

De cara a lograr la implicación de empresarios para impulsar la Fundación, el pasado 1 de octubre, en el restaurante del chef José Carlos García (involucrado con la causa), se proyectó el documental África, lo que queda por hacer. Filme que también podrá verse este jueves a las 22:00 en 101 Televisión y el viernes a través de medios digitales de Málaga.

La meta es “hacer partícipe a la sociedad malagueña en futuras acciones humanitarias en África”. Hasta ahora, las misiones humanitarias se centran en intervenciones de Cirugía General y Digestiva. Los cirujanos suelen operar hernias inguinales, bocios de gran tamaño, tumores no demasiado complejos y un largo etcétera. No pueden ser intervenciones muy complicadas porque no disponen de equipamiento sofisticado y, además, porque deben ser patologías que no requieran un seguimiento médico exhaustivo.

Con ayuda de profesionales locales, trabajan de sol a sol, mientras el cuerpo aguante. Porque saben que quizás son la única oportunidad que tienen esos pacientes de recibir asistencia sanitaria. Por eso, otro de los objetivos del proyecto de impulsar la Fundación es abrir las misiones quirúrgicas a otras especialidades. Desde esta organización se destaca que “lejos de conformarse con la ayuda prestada hasta la actualidad, la Fundación trata de romper barreras para auxiliar en un modo más amplio, con acciones que pasan por dotar de infraestructuras y materiales sanitarios necesarios allí donde carecen de ellos; formar y dar la oportunidad de integrarse en el ámbito médico a personas que, por diversas razones en sus respectivos países, ven los estudios universitarios como algo inalcanzable”.

Este proyecto ha sido denominado Malagueños para un Bisturí Solidario; una iniciativa con la que se busca el compromiso del tejido empresarial de esta provincia con la Fundación en sus obras humanitarias. La organización tiene una trayectoria que la avala. Para sus proyectos solidarios allí, suele organizar eventos benéficos aquí. Actividades con las que recauda fondos para afrontar los costes de visados, alojamiento, viaje y material sanitario de las misiones que se realizan bajo el paraguas de Cirujanos en Acción. En la última campaña en Benín, el equipo llevó 400 kilos de material médico, quirúrgico y fármacos. La cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma –nacida en Málaga, aunque ya de proyección nacional– también colaboró con la donación de medicamentos. La próxima misión quirúrgica será a Tanzania y partirá el 25 de noviembre.

Aunque las misiones suelen durar una semana por las obligaciones laborales de los sanitarios y las condiciones del destino, su organización se prolonga durante meses. Porque exige una labor de coordinación entre los profesionales que van y los que los esperan sobre el terreno; además de la organización de los pacientes a intervenir. En definitiva, se trata de armar un puzzle que incluye desde las citas con los enfermos, cuestiones logísticas como dónde comer o dormir, gestión de vuelos, visados o transporte del material necesario para las intervenciones.

Pero ahora la Fundación quiere dar un paso más y apoyar a los profesionales africanos con infraestructuras y formación. Porque eso supone no sólo ayudarles a ellos, sino a sus pacientes. Y para cumplir ese sueño, la entidad apela a la solidaridad malagueña.