La Málaga que ha pintado Freepik a través de la inteligencia artificial

No cabe la menor duda del auge de la inteligencia artificial y de su potencial en decenas de ámbitos profesionales. Uno de ellos es el diseño y la creación de imágenes. La diseñadora Clara Tudela realizó a través de la aplicación Midjourney una serie relacionada con lugares de emblemáticos de Barcelona y la colgó en las redes. El periodista malagueño Demófilo Peláez compartió las imágenes y lanzó un reto, que se hiciera algo parecido en Málaga. El CEO de Freepik, Joaquín Cuenca, recogió el guante y el equipo creativo que capitanea Luisa Mateos se puso manos a la obra.

En unos días la firma malagueña consiguió lanzar cinco imágenes realizadas con inteligencia artificial y editadas posteriormente con cinco enclaves como protagonistas: La Catedral, la Farola, el mirador del Jardín Botánico-Histórico La Concepción, la plaza de toros de la Malagueta y la plaza de la Merced con su característico obelisco en el centro. El gran número de visualizaciones en pocas horas respaldó el éxito del proyecto, que se incluirá en el banco de imágenes de Freepik.

"Midjourney es una herramienta de creación de imágenes con inteligencia artificial y la gracia de todo esto es que tú le haces una solicitud, le das un texto con indicaciones de lo que quieres, con la perspectiva que necesitas y los elementos que hay que incluir y te ofrece un resultado", explica Luisa Mateos, Chief Content Officer de Freepik.

"Normalmente el resultado no es todo lo afín que esperas, así que el diseñador lo edita a partir de ahí, con varias herramientas de diseño y dibujo sobre la imagen para obtener el resultado final", agrega Mateos, al tiempo que detalla que fueron los miembros del equipo de producción de fotomontaje de Freepik los que eligieron los lugares.

También indica la CCO de Freepik que este estilo de dibujo, esta forma de ilustrar los lugares está muy de moda y es la que forma en la que trabaja Midjourney. Eso sí, pulir los detalles para hacerlas lo más malagueñas posible, que fuesen escenarios reconocibles para cualquier local en el primer vistazo, necesitó un trabajo detrás de edición de los creativos del proyecto.

Lo que no se ajusta demasiado a la realidad es el entorno en el que la inteligencia artificial sitúa los monumentos o elementos principales de la imagen, es decir, los edificios que rodean el obelisco de la Merced o la Catedral. "La inteligencia artificial te lo ubica en un entorno que no es tal y como está en la realidad, hace una interpretación propia de la ciudad, que tienen consonancia con el edificio principal pero no son tal cual", comenta Mateos.

Subraya la especialista que la inteligencia artificial "lo que hace es tirar de elementos que encuentra en internet y hace una interpretación y creación propia, según la petición y solicitudes que le haces" y añade que "está avanzando muchísimo, es tremendo lo que puede llegar a hacer". Igualmente, señala que "lo interesante de esto es que por cada solicitud se crea una interpretación única" y que "en cuestión de segundos tienes una ilustración muy buena".

La creación de estas imágenes sobre Málaga en Midjourney no tenía el objetivo de publicarlas en Freepik y monetizarlas, según relata la CCO de la compañía. "La intención era responder al reto", destaca y asegura que, por el momento, el proyecto ha quedado en estas cinco ilustraciones. Aunque señala que "ha tenido una visibilidad grandísima, a todos nos gusta ver una imagen de nuestra ciudad, quizás salga de aquí alguna idea… Se ve un poco la grandeza de lo local, tenemos millones de recursos y mira la vuelta que están dando las cinco imágenes".

Mateos considera que "las posibilidades de la inteligencia artificial son infinitas, puedes ilustrar cualquier cosa en cuestión de segundos, solo hay que saber pedir lo que quieres" e indica que "esto abre la puerta a un mundo muy rico y en el sector de la información, también". Ante el debate de si este tipo de herramientas sustituirán al trabajador, opina que "son recursos que vamos a poder utilizar desde muchos ámbitos profesionales que nos van a facilitar mucho la labor".

Desde directores de arte hasta personal del área de retoque y el mánager de fotografía de Freepik han participado en la iniciativa.