Málaga es la séptima capital con más plazas hoteleras en España

Málaga es la séptima capital española con más plazas hoteleras. En agosto la ciudad ofertaba 11.839 plazas con un grado de ocupación del 80%, siendo superada por Madrid (82.564), Barcelona (82.393), Palma de Mallorca (48.506), Sevilla (22.386), Valencia (18.352) y Granada (14.969), según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento hotelero en la capital malagueña ha sido espectacular en los últimos quince años, gracias a que esta ciudad ha pasado de ser una zona de paso para ir a la costa a convertirse en un destino en sí mismo con la oferta museística o gastronómica como gran reclamo.

La evolución es evidente. En 2008 los hoteles de Málaga capital captaron a 779.847 viajeros y en 2018, una década después, pasaron por sus habitaciones 1,39 millones de clientes, un 78% más. Están siendo años de récord turístico en España y se están beneficiando casi todos los destinos urbanos y costeros, si bien el aumento de turistas en Madrid, por ejemplo, ha sido del 33% o en Sevilla del 54% en diez años.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró el pasado domingo en una entrevista con este diario que Málaga necesita entre 4.000 y 5.000 plazas hoteleras más para poder atender la demanda existente, sobre todo para captar a turistas y profesionales de alto poder adquisitivo que desechan la posibilidad de alojarse en la capital por la escasez de hoteles de gran lujo. Solo hay dos establecimientos de cinco estrellas en la ciudad –el Miramar y el Vincci Posada del Patio– y un nutrido grupo de hoteles de cuatro estrellas.

¿Son necesarias más plazas hoteleras en Málaga capital? Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), afirma que “Málaga tiene ocupaciones que respaldan la necesidad de hacer más plazas, aunque no de cualquier tipo de hotel sino que lo que faltan son hoteles de cinco estrellas gran lujo”. Callejón denuncia que “en Andalucía no se puede abrir ningún cinco estrellas gran lujo desde el año 2010 porque se derogó el decreto que había, por lo que se dice que se quiere captar a clientes de alto poder adquisitivo pero luego no se deja actuar”.

El presidente de los hoteleros subraya que es cierto que Málaga capital ha perdido congresos importantes porque los congresistas exigían hospedarse en hoteles de cinco estrellas y no había plazas suficientes. “Este tipo de público pide estar en la ciudad en que se celebra el congreso para disfrutar de ella y no en otros municipios”, añade Callejón, quien vería con buenos ojos que se hicieran alianzas con Torremolinos para vender una imagen común, máxime cuando la distancia que separa a ambas localidades es de apenas 15 kilómetros. “Los hoteles de Torremolinos están reformados, pero los clientes no lo ven como parte de Málaga y se da la paradoja de que en invierno cierran muchos hoteles en Torremolinos y ninguno en Málaga”, expone el presidente de Aehcos. Torremolinos posee 22.215 plazas hoteleras, el doble que Málaga, porque fue parte de la capital hasta que se independizó en 1988.

Hugo Rovira, director general de NH en el Sur de Europa y EEUU, aseguró este pasado viernes en una entrevista con este diario que “sí pueden caber más hoteles en Málaga, pero habría que ver la categoría y el tipo de hotel porque no se puede matar la gallina de los huevos de oro”. Este directivo destacó que “no se trata de crecer por crecer, sino que hay que hacerlo de forma sostenible con turismo de calidad” para evitar que se puedan dar fenómenos de turismofobia como ya hay en otras ciudades.

Málaga está de moda y ha disparado el número de turistas en una década. Se corre el riesgo de perder clientes que buscan el lujo supremo por la falta de plazas, aunque no es menos cierto que a los hoteleros actuales les va muy bien así. Hay mucha demanda y poca oferta, por lo que se garantizan ocupaciones altas, pueden elevar el precio y tener explotaciones más rentables. Según el último informe de Exceltur, Málaga fue entre enero y abril de 2019 la quinta capital española donde sus hoteles tenían el ingreso medio por habitación disponible (RevPar) más alto, con 64,6 euros, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, siendo la ocupación media del 71,8%, una de las más altas del país.