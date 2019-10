La cadena hotelera NH inauguró ayer oficialmente la ampliación del NH Málaga, su negocio emblemático en la capital abierto al público desde hace dos décadas. Duplican el número de habitaciones del establecimiento, hasta 245, y suman 1.600 metros cuadrados de salones para la organización de actos.

Estuvo presente el director general de NH en el Sur de Europa y EE.UU, Hugo Rovira, y concedió una entrevista a este diario.

–Acaban de realizar una importante inversión en el hotel NH Málaga. Veo que tienen buenas perspectivas para esta ciudad.

–Sin lugar a dudas. Llegamos aquí hace 20 años. Fuimos el primer hotel con una orientación al mundo del turismo de negocios, convenciones y congresos. El hotel ha sido siempre una historia de éxito y teníamos una parcela anexa en la que decidimos ampliar. En el pasado Málaga ciudad era un punto de entrada de turistas que se iban a la Costa del Sol y hoy en día se ha convertido en un destino por sí mismo. Esta capital se ha transformado, se ha apostado por un turismo de calidad y cultural con los museos Thyssen, Picasso o Pompidou, entre otros, así como con la gastronomía. Hemos duplicado el hotel y tenemos ganas de más. Queremos seguir creciendo en Málaga.

–¿Qué plan tienen?

–Pensamos que hay espacio para dos hoteles más. Un NH Collection, que es de cinco estrellas o cuatro superior, y otro de la marca nhow, que es de cuatro superior. Los dos serían, por tanto, de gama premium y superior al NH Málaga actual. Estamos mirando varias alternativas porque creemos en Málaga y hay una colaboración público-privada muy positiva.

–En una entrevista que le realicé en 2015 me comentaba que querían abrir un hotel cinco estrellas en Málaga. ¿Por qué no se ha podido hacer en estos cuatro años?

–Hemos estado encima de muchas operaciones y algunas se nos han escapado. Queremos ser prudentes en la expansión porque nos gusta aprender de las crisis. En la pasada crisis a los hoteleros se nos subió todo a la cabeza y empezamos a comprar edificios a precios desorbitados o a ofrecer alquileres muy altos. Para nosotros es importante que nuestras inversiones sean duraderas en el tiempo. Es verdad que ha habido hoteles que no nos hemos llevado porque a lo mejor hemos sido menos agresivos que otros, pero también porque tenemos una visión más largoplacista. Somos selectivos.

–¿Qué otros proyectos tienen en Andalucía?

–En Andalucía seguimos creciendo. En Sevilla, además de los tres hoteles que ya tenemos, nos gustaría tener un hotel NH Collection más céntrico que sea más turístico. Estamos buscando ubicaciones. Por otra parte hemos reformado el NH Plaza de Armas en Sevilla, que ha quedado estupendo, y el NH Huelva. Nos acabamos de hacer cargo además del hotel de lujo Villa Padierna en Benahavís (Málaga) con nuestra marca Anantara. Tenemos plena confianza en Andalucía como gran destino turístico.

–¿Está afectando mucho el boom de las viviendas turísticas al sector hotelero?

–Hay sitio para todos y creo en la libertad de mercado, pero también pienso que debe haber una competencia leal y la eclosión de las viviendas turísticas ha tenido como efecto negativo el encarecimiento inmobiliario en venta y alquiler. Las viviendas turísticas ofrecen una rentabilidad muy superior con unas normas más laxas y unas condiciones tributarias que nada tienen que ver con la de los hoteles. Han calentado el mercado inmobiliario pero confiamos en poder tener esos dos nuevos hoteles en Málaga.

–El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que faltan 5.000 plazas hoteleras en esta ciudad. ¿Está de acuerdo?

–Primero habría que ver la categoría y el tipo de hotel. Sí pueden caber más hoteles en Málaga, pero siempre digo que no se puede matar la gallina de los huevos de oro. Es importante buscar el equilibrio entre los residentes y los turistas para no llegar a niveles de saturación como en otras ciudades donde ya hay turismofobia. No es el caso de Málaga, pero hay que ir con cuidado. No se trata de crecer por crecer, sino de hacerlo de forma sostenible con turismo de calidad, sin buscar tanto el volumen. Un crecimiento sostenible es importante para mantener la autenticidad. Si los turistas llegan a un destino, lo ven lleno y que pierde su esencia no les gusta.

–El Brexit está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo cree que afectará al sector hotelero en España?

–Nos consta que las autoridades están haciendo esfuerzos para facilitar las cosas. Nos invita a diversificar los mercados. No dejarse llevar por la ola y vivir solo del inglés sino apostar por otros mercados como el norteamericano, el francés o el de Oriente Medio que son emergentes a los que hay que prestar atención. Es sano no depender excesivamente de un solo mercado. Estamos trabajando para sufrir lo mínimo posible con el Brexit.

–Tomando como referencia la quiebra de Thomas Cook. ¿Deberían los hoteles depender menos de los touroperadores?

–Los touroperadores eran en los años 70 y 80 omnipoderosos y ahora han salido nuevos competidores con los on line. Se tiende a vender paquetes más dinámicos donde el cliente tiene más flexibilidad. Otros van a ocupar el sitio de Thomas Cook.