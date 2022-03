La huelga de cofradías de la próxima semana hace peligrar la llegada de pescado fresco a Málaga

Desde la sede en Málaga de la Federación Nacional de Cofradías anuncian que a partir del próximo lunes secundarán la huelga convocada en todo el país y los pescadores no trabajarán. Tras una reunión mantenida con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el vicepresidente en la provincia de la Federación Nacional de Cofradías, Manolo Haro, ha declarado que si el Gobierno no toma ninguna medida de aquí al domingo, pararán la actividad tal y como han concluido en la reunión.

Sin embargo, desde este pasado martes la mitad de los 250 barcos pesqueros matriculados en la provincia no salen a faenar debido a que desde la semana pasada reflejan pérdidas económicas por la subida del precio del gasoil. Manolo Haro explica que a día de hoy el gasto por combustible supone un 80% del presupuesto para la pesca. El vicepresidente, que también es patrón mayor del puerto de Marbella ha declarado que las consecuencias son claras: “a partir del martes no habrá pescado fresco en toda España. Lo que se venda no será producto nacional o será congelado”.

El sector pesquero sigue los pasos de los transportistas y exige al Gobierno ayudas para poder asumir el precio del combustible. “Pedimos unas bonificaciones para que podamos seguir con nuestro trabajo o que desciendan los precios actuales”, ha explicado Haro quien ha detallado que durante la reunión el ministro Luis Planas ha mostrado una actitud colaborativa, pero que no se ha llegado a ningún acuerdo aún.

El patrón indica que la semana pasado realizó los cálculos de la actividad de dos barcos de su puerto y los beneficios se fijaban en unos 800 euros mientras que el gasto superaba los 900 euros. “Es una huelga que tiene el completo apoyo del sector. Paramos porque no nos queda otra”, explica.

De esta manera, Haro ha declarado que ya se ha podido notar la falta de suministro en la lonja de Caleta de Vélez y que varios compradores no han acudido. "Se irá notando de forma escalonada. En Caleta ha sido el primer lugar en el que hemos visto la falta de suministro porque es la lonja más grande".

En el ámbito autonómico, el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández, declaró que esta semana casi un 60% de la actividad pesquera andaluza ha quedado suprimida. Este afirmó que que la actividad sobrevive con el apoyo económico por parte de la Unión Europea y el Gobierno, y que si se salen un poco de la normalidad, comienza a ser inviable.

Desde la Federación provincial explicaban que hace unos meses ellos adquirían el gasoil a 0,60 euros el litro y que ya suponía el 40% del presupuesto, unos precios que se hacían insostenibles. Ahora se fija en más de euro y medio por lo que califican la situación de irreversible. No es la primera vez que el sector se ve obligado a parar por la subida del combustible. Ya en 2008, a principios de la crisis, los pescadores iniciaron una huelga nacional por los mismos motivos.