Málaga registra cuatro desahucios al día por impago del alquiler

Paqui (nombre ficticio) fue desahuciada de su vivienda en Málaga capital por no poder afrontar la cuota de alquiler recientemente. Ahora, tras varios meses de comparación de ofertas y trámites a través de asociaciones como Abanico Solidario, la única alternativa que ha encontrado para no desplazarse a un municipio más lejano a sus raíces (como ha tenido que hacer su hija) es permanecer en un piso compartido con otras dos personas. Aunque no sabe si podrá hacerlo por mucho tiempo: su casero quiere actualizar los 550 euros que paga por ella conforme al IPC.

Como el suyo, en la provincia se registraron un total de 1.423 lanzamientos por impago de alquiler en 2022. O, lo que es lo mismo, casi cuatro cada día, manteniéndose en niveles anteriores a la pandemia. Sí que han descendido levemente (31 menos) los desahucios motivados por no poder sufragar la hipoteca, constituyendo un total de 328; según se desprende de los datos del XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza adelantados este jueves por miembros de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Málaga), que escenifican cómo era la situación en este sentido en 2022 de acuerdo a una serie de indicadores.

Al respecto, el presidente de la Asociación Arrabal, Julio García Daza, ha explicado que en el contexto actual, de subida de costes de distinto tipo, conseguir una vivienda se está convirtiendo en un asunto "cada vez más difícil" al tiempo que es "mucho más fácil perderla". Algo que, más allá de lo que puede suponer al bolsillo de cualquier persona con una renta media, resulta mucho más complejo para aquellos que menos tienen. "El informe muestra que permanecer en una vivienda es más complicado para personas que se encuentran en contexto de pobreza, porque la mayoría o la práctica totalidad se encuentra en una situación de alquiler, no tiene una propiedad, lo que les dificulta todavía más poder hacer frente una serie de pagos cambiantes".

Asimismo, García Daza ha vinculado este escenario de no poder hacer frente a las cuotas a diferentes causas que en la actualidad están en boca de todos como el desembarco de grandes firmas en la capital, que está repercutiendo en "la subida de precios" de los inmuebles al público general pero también "haciendo que trabajadores de esas empresas que tienen salarios altos no encuentren una casa aquí".

También ha señalado la proliferación de apartamentos turísticos, que alcanzaron las 285.860 plazas en la provincia el pasado año, continuando su tendencia ascendente de los últimos años, y siendo Málaga el territorio andaluz con números más abultados; muy por encima de Cádiz, que no llega a las 76.000.

Y ha propuesto que se realicen acciones reguladores como la puesta en marcha en otras grandes capitales. "En Nueva York ya se ha puesto coto a la libertad absoluta del mercado como único regulador de las viviendas turísticas", al tiempo que ha destacado que los planes de gestión política de esta materia deben alejarse de las "buenas intenciones" y atajar el uso de los inmuebles residenciales "para mercadear". "Las administraciones tienen que cooperar entre sí. Lo que no pueden hacer es usar los datos para atacarse".

Las mujeres cobran 3.262 euros menos al año

La vivienda no ha sido la única temática tratada por los miembros de EAPN. Yolanda Florido, adscrita a esta organización a través de Prodiversa, por su parte, ha hecho balance de la situación del empleo en la provincia. De esta manera, ha afirmado que el rango de población en que se registra un mayor porcentaje de inactividad son "las mujeres mayores de 45 años", que en Málaga alcanzan las 4.391. A lo que ha sumado la incidencia de la denominada brecha salarial entre hombres y mujeres por ejercer la misma actividad profesional, que ha cifrado en una diferencia de 3.262 euros al año en detrimento del segundo grupo.

Además, ha detallado que en la provincia, en el segundo trimestre del año, se produjo a nivel general "un aumento de contrataciones indefinidas", situando la tasa de paro en 15,82; sin embargo, ésta sigue estando por encima de la media nacional, que se sitúa en 11,60.

También ha hecho especial hincapié en que el mercado laboral sigue siendo "masculino", en referencia a la mayor contratación de estos. Aspecto extensible al desajuste entre formalizaciones de contratos indefinidos (con un 62,71% dirigidos a hombres) y los parciales (con un 59,88% para el otro sexo).