La escalada del precio de la vivienda en Málaga: "Dedicamos un sueldo completo al alquiler"

A nadie le pilla por sorpresa. Todo el que vive de alquiler en Málaga sufre en primera persona la escalada que están experimentando los precios de la vivienda desde hace algunos años. Tanto es así que, según los datos del portal inmobiliario Idealista, Málaga es la provincia española que exige un mayor esfuerzo económico a las familias junto con Baleares. Estas dedican el 49% de los ingresos del hogar al alquiler. En casos como el de Maribel, un sueldo completo.

Maribel vive en la zona centro de la capital malagueña, cerca de la estación de tren María Zambrano. Comparte con su pareja y sus dos hijos un piso de tres habitaciones y pagan 925 euros de alquiler. "Dentro de lo malo me doy por afortunada porque tengo recinto, piscina, trastero y garaje, están pidiendo más en los bloques de enfrente que no tienen nada de esto", indica.

Siempre atenta a los vaivenes del mercado inmobiliario por si puede reducir este enorme gasto, Maribel asegura que "los pisos de 3 dormitorios ya están por 1.200 euros al mes, por más que busco no hay nada por menos de 1.000 euros, nada. En Campanillas están pidiendo 400 euros por una habitación, lo que valía antes un estudio, y los estudios se cotizan entre los 650 y los 700 euros", apunta.

"Nosotros dedicamos un sueldo completo al alquiler y con el otro sobrevivimos", comenta. Los recibos de luz, agua, internet... se llevan otro pico. Y la compra no baja de 600 ó 700 euros mensuales, a pesar de que se esfuerza en ahorrar lo máximo posible. "En el ocio es donde más recortamos y en las visitas familiares a Córdoba, en vez de salir a comer dos fines de semana al mes, salimos medio o ninguno", comenta. Llevan viviendo en su piso siete años y cuando entraron pagaban 706 euros. Los casi 220 euros de subida en este tiempo se notan a final de mes, asegura Maribel.

El estudio de Idealista destaca que Palma y Valencia son las ciudades en las que más ha crecido en el último año el esfuerzo de los hogares para alquilar, un incremento de 10 puntos. Les sigue Barcelona (7 puntos), Málaga (6 puntos) o Alicante (5 puntos).

Por provincias, los datos Málaga y Baleares son las que exigen un mayor esfuerzo para el alquiler de una vivienda (49 % en ambos casos), seguidas por Barcelona (41 %), Alicante (35 %) y Las Palmas (35 %).

Tampoco es mucho mejor en el caso de la compra de una vivienda. Aquí, la mayor tasa de esfuerzo, superior al 30 % de los ingresos, se registra en Palma (47 %); San Sebastián (38 %); Málaga (33 %) y Barcelona (32 %). Esto en cuanto a grandes ciudades. Si se toman de referencia los datos provinciales, las familias malagueñas dedican un 43% de los ingresos al pago de la hipoteca.

Álvaro Fernández tiene 33 años y se acaba de comprar una vivienda de tres habitaciones en el barrio del Torcal. Le ha costado 155.000 euros, pero ahora quiere invertir otros 40.000 en una reforma integral para ponerlo a su gusto. Aún así, considera que ha tenido mucha suerte. "Llevo buscando más de un año, primero pensé en una vivienda nueva, pero estaba por las nubes, con un solo sueldo es imposible, así que mi novia y yo empezamos a mirar de segunda mano", comenta Álvaro y subraya que han visto "más de 20 viviendas, algunas prácticamente destrozadas".

De hipoteca tendrá que pagar 518 euros al mes durante 30 años y ha preferido negociar un interés fijo para que no le afecte la subida del euríbor. "Mi intención es pagar la casa lo antes posible, ir recortando años a la hipoteca", destaca el comprador, que trabaja como coordinador de vuelos privados en el aeropuerto de Málaga y asegura tener "un sueldo medio".

"Podemos tirar porque tengo un piso alquilado que me aporta un sobresueldo, de no ser así no lo hubiera podido comprar", señala. También porque sus padres le han ayudado, ya que ha tenido que aportar unos 34.000 euros al realizar la compra, el 20% del precio de la vivienda más los gastos de gestión.

"O te ayudan o no puedes, es inviable, no hay nada de facilidades", dice Álvaro y reconoce que ha invertido todos sus ahorros en su nueva vivienda. "Viajar ahora mismo está fuera de nuestras posibilidades y las salidas las tendremos restringidas a lo mínimo. Está la cosa bastante complicada", concluye.