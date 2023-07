Malú vuelve a Starlite Occident en Marbella con su álbum 'Mil Batallas'

Tras sus pasadas actuaciones en el festival boutique, donde Malú participó por primera vez en 2013, la cantante volvía a subirse anoche al Auditorio de Starlite Occident en Marbella, en esta ocasión con su espectáculo "Mil Batallas": “Soy como soy y soy quien soy por todos mis grandes errores y grandes aciertos a lo largo de mi vida. Sin duda, mi ‘gran batalla’ ha sido estar en paz conmigo misma. Cuando te das cuenta de que todos los problemas que tenías eras tú, tu perfeccionismo, la exigencia que no te dejaba disfrutar… A mí eso me estaba destrozando”, confesaba Malú antes de su concierto

Con su espectáculo, Malú hizo un repaso por su extensa y exitosa carrera, con temas de siempre como “Duele”, “Siempre Tú”, “Me quedó grande tu amor”, “Te conozco desde siempre” o “A esto le llamas amor”, que resonaron con fuerza entre el público. “Mirar hacia atrás es bonito, tienes recuerdos de momentos increíbles, de aprendizajes… Mirar hacia delante, pensar en el futuro y en cómo encararlo es de las cosas que más miedo me dan. Me lleva dando miedo toda la vida. No pienso en el futuro, me da vértigo”, decía la cantante antes de subirse al escenario.

La noche del viernes hizo su aparición en elde, destacada voz femenina en nuestro país y artista muy querida por el público español. Se trataba de suque la artista ha ofrecido en el festival boutique , desdeMalú lleva toda la vida dedicada a la música ya que comenzó a cantar a la edad de 15 años. Su primer álbum, "Aprendiz", logró vender 400.000 copias y esto le valió el Premio a la Mejor Artista Revelación en los Premios Amigo ese mismo año. El arranque de su carrera fue meteórico y ha sabido aprovecharlo a la luz de todos sus éxitos conseguidos. Su álbum(1999) vendió 100.000 copias en tan solo diez días, y(2001) alcanzó casi 300.000 copias vendidas en España. En 2003, presentó su cuarto trabajo,Un año después, grabó el disco en directo, donde colaboraron cantantes como David de María, Antonio Orozco y Alejandro Sanz. En abril de 2005, lanzó su sexto álbum y en 2006 presentó su nuevo trabajo titulado. Después de la gira de "Desafío" en 2007, Malú publicó el disco recopilatorio. El 17 de marzo de 2009, lanzó su noveno álbum titulado, y en 2010 presentó, que se convirtió enCuenta con reconocimientos comoconcedida en 2015, ela «Mejor Artista del Año» obtenido en 2014 o dos nominaciones a los Grammy Latinos, una de ellas en 2011 en la categoría de «Mejor Álbum Vocal Pop Femenino». En 2014, se convirtió enEs de las artistas españolas con más galardones y nominaciones a nivel nacional, con 15 Premios Dial (siendo la artista más premiada en su historia), cinco Premios 40 Principales y cuatro Premios Cadena 100, entre otros.Qué placer poder sentiros en este lugar tan especial para todos, en el que tanto disfrutamos siempre”, decía a su público. Malú ofreció un concierto vibrante con el que de nuevoprofesional y sus más recientes éxitos del álbum. Su talento, fuerza vocal y la espectacular puesta en escena generaron unentre los asistentes, convirtiendo esta cita en una noche inolvidable. Entre las canciones que no podían faltar, muchas de su repertorio que son ya parte de la memoria colectiva de nuestro país:Malú además, considerado, interpretando en acústico y acompañada por un, algunos de sus temas. También el bailaor sevillanobrindó con su zapateo de gran fuerza y técnica acompañamiento a la cantante. Entre los asistentes en el Auditorio, caras conocidas disfrutando del concierto de Malú como la modelojunto a su hija, o la soprano