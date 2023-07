'Sold out' de David Bisbal en su primera noche en el Starlite de Marbella

David Bisbal ofreció este pasado lunes el primero de sus dos conciertos de este año en el festival Starlite Occident, celebrado en Marbella. Bisbal cuenta ya con veinte años de carrera a sus espaldas en los que ha recibido numerosos premios y reconocimientos.

Entre sus logros cabe destacar 3 Grammy Latino, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas, entre más de 80 galardones nacionales e internacionales.David Bisbal no es solo querido en Europa, sino que es hoy uno de los artistas nacionales que más ha triunfado en América, continente donde está considerado una de las grandes estrellas latinas del momento.

No muchos cantantes españoles pueden alardear de haber actuado en recintos icónicos como el Royal Albert Hall y el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París. Bisbal, además, en sus dos décadas de carrera, ha colaborado con una amplia variedad de artistas de renombre, desde Alejandro Sanz y Rihanna, hasta Plácido Domingo y TINI.David Bisbal tiene también un exitoso recorrido en el universo digital acumulando más de 800 millones de streamings de sus canciones en diversas plataformas, incluyendo éxitos recientes como "A partir de hoy" con Sebastián Yatra, "Perdón" con Greeicy, y "Bésame" con Juan Magán. Recientemente, ha publicado una colaboración con Alejandro Fernández titulada "Abriré la puerta".Los conciertos de David Bisbal son conocidos por la energía que transmite y la entrega total del artista en el escenario. Anoche se pudo comprobar que así sigue siendo: un artista que lo da todo, que abre su corazón y que transmite bondad, belleza, sencillez y cercanía. Sus señas de identidad y los atributos que han hecho de él una estrella. La capacidad de trabajo y la generosidad con sus seguidores son los otros dos ingredientes que ponen la guinda al éxito del cantante andaluz.Anoche, David Bisbal colgó el cartel de “sold out” en la primera fecha de las dos confirmadas en Starlite Occident 2023. El cantante almeriense repetirá fecha en el festival el próximo miércoles 30 de agosto, brindando así a sus seguidores otra oportunidad para disfrutar de su talento y carisma en el mejor festival boutique del mundo. “Quiero pasármelo espectacular aquí en mi tierra de Andalucía. Quiero revivir con vosotros todas las canciones que nos han unido. Por estos maravilloso 20 años”, declaraba David Bisbal sobre el escenario.Su repertorio recogió una variedad de éxitos que han alcanzado el número uno en listas de música, ayer su actuación fue un espectáculo visual que mantuvo a la audiencia cantando y bailando sin descanso. Durante su presentación, interpretó algunos de sus mayores éxitos, incluyendo canciones como “A partir de Hoy”, “Mi Princesa”, “Dígale”, “Camina y ven”, “El Ruido”, “Bésame” o “Si tú la quieres”, así como los clásicos “Corazón Latino”, “Bulería” o “Ave María”, entre muchos otros, con los que hizo cantar y bailar a todos los asistentes sin descanso.

“No sé cuántas veces he venido a Starlite Occident y siempre es una gozada. Cómo la gente canta contigo… Todo, absolutamente todo de este lugar me encanta”, declaraba el cantante. Esta era su sexta visita en el histórico de conciertos el festival boutique. “¿Cómo cambia cada año Starlite Occident? De verdad que sí, felicidades a la organización, felicidades porque cada año se nota que la gente elige Starlite Occident como destino de vacaciones”, continuaba.Entre los asistentes, caras conocidas como la supermodelo y embajadora de Starlite, Valeria Mazza junto a su familia; el entrenador Sergio Scariolo con Blanca Ares; o el Príncipe Hubertus von Hohenlohe con Simona Gandolfi; o el Mago More, quienes no pudieron resistirse a la música y el ambiente festivo y disfrutaron del gran espectáculo en Starlite Occident.