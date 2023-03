Manifestación 8-M en Málaga: La marea morada se une por los derechos de las mujeres

Las calles de Málaga se han vuelto a teñir de morado este miércoles por el Día Internacional de la Mujer en la manifestación del 8-M. Mensajes como “no queremos aliados, necesitamos destructores del patriarcado” o “a mi me gustan las mujeres y no las acoso” se podían leer en las primeras pancartas que llegaron antes de las 19:30, hora prevista de salida, a la Plaza de la Marina. Según los datos de la Policía Nacional este año han sido unas 7.000 las personas que se han concentrado en el centro de la capital. De igual forma, Andrea Barbotta, portavoz de la Coordinadora 8 de marzo, asegura que ellos han calculado que han asistido entre 8.000 y 10.000 personas.

Sobre este 8 de marzo planea la reforma de la llamada ley del ‘solo sí es sí’, la ley trans y la ley de paridad, para asegurar la equidad en los futuros gobiernos y en las direcciones de las grandes empresas, que deberán tener al menos un 40% de mujeres.

Muchas jóvenes se han encontrado en esta manifestación desde antes del comienzo de la misma para terminar de hacer sus pancartas en las que algunas se podía leer “no pararemos hasta que dejen de matarnos, violarnos, poner en peligro a nuestras hijas, explotarnos y ningunearnos”, “mi perro entiende un ‘no’ y tu no”, “la profe luchando también está enseñando” o “no somos objetos de consumo ni incubadoras”.

Algo que atrapa en esta manifestación es que no entiende de edades ni de género. Desde un grupo de amigas de la universidad de toda la vida que acuden por primera vez, una pareja con sus dos hijos o un grupo de amigas que deciden llevar a las más pequeñas a luchar también por sus derechos. Eso sí, todos gritando a viva voz: “aquí están, estas son las de la revolución”, “si tocan a una, nos tocan a todas” y “sola o borracha quiero llegar a casa”.

Una misma lucha: La igualdad

A las 19:30 horas arrancó todo desde la Plaza de la Marina hacia la avenida de Manuel Agustín Heredia. Todos unidos hacia una misma dirección y en una misma lucha: La igualdad.

Miles de personas son las que acuden cada año, pero siempre hay alguien que llega por primera vez, entre ellas estaban Nora, Nerea y Alba, de 25 años, que hasta ahora no habían ido a la concentración antes porque no querían ir solas. “No sabía con quién venir, pero cuando he llegado he visto que no hace falta venir con nadie, todas somos una”, aseguran las tres amigas. También señalaron que les ha sorprendido la cantidad de padres que hay con sus hijos y se alegran de que haya familias en Málaga que “reivindiquen con ellos y los eduquen en la igualdad”.

Avanzando en su camino hacia la Plaza de la Constitución para la lectura del manifiesto, los malagueños continuaban uniéndose a la marea morada que conquistó el centro de la ciudad. La música, los bailes y la batucada no podían faltar. Bebe y su Ella siempre suena, al igual que lo hicieron Aitana y Ana Guerra con su canción Lo malo hace unos años. A estas artistas se unió Rigoberto Bandini con su Mamá, en la última concentración y este año tampoco podía faltar. Su estrofa “no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas” es la que acompañó a una pancarta en forma de pecho y a otras en las que se podían leer frases como “pezón que no vende al mercado, lo censura el patriarcado”.

La lucha continuó, las reivindicaciones también y la música no dejó de sonar. No solo las canciones que reivindican el movimiento feminista y la igualdad, sino que las propias manifestantes hicieron sus propias versiones de las últimas canciones más escuchadas como la de Quédate de Quevedo. Pero el claro ejemplo de la unión de las tradiciones y las versiones en esta concentración se pudo ver en la esquina de Alameda Colón y la Alameda Principal, donde las mujeres se pusieron a bailar una sevillana que aseguraba que “si nosotras paramos, se para el mundo”.

Gritando “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste”, los distintos grupos feministas llegaban sobre las 21:00 horas a la Alameda Principal. En este punto, se unieron a la concentración María y Gorgeta, dos amigas rumanas que viven en Málaga desde hace 20 años y asisten a la concentración desde hace cinco, para reivindicar que “si tocan a una, nos tocan a todas”. En la manifestación estuvieron presentes algunos de los sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). También se concentraron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con distintos concejales, además de representantes de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos.

Sentadas por las mujeres asesinadas

En su llegada a calle Larios los cánticos no cesaron y a estos se sumaron las sentadas por todas las que han sido asesinadas este último año y en lo que llevamos de 2023. Cerca de las 21:30 h, la Plaza de la Constitución se tiñó de morado para clausurar esta multitudinaria concentración. Representantes de la asociación encargada de organizar la jornada del 8 de marzo leyeron el manifiesto en el que recordaron que en 2022 fueron asesinadas 49 mujeres, 11 en Andalucía y en este 2023 ya son 14. Asimismo, aseguraron que según cifras oficiales desde 2003 la violencia machista ha asesinado a 1.188 mujeres.

En un total de 21 puntos se resumen todas las exigencias que las mujeres piden para conseguir la igualdad. Entre estas están que se acabe con “la brecha salarial en el empleo y en las pensiones entre mujeres y hombres”; “la derogación de todas las leyes nacionales y autonómicas que contribuyen a la invisibilización, el ninguneo y el borrado de las mujeres”; o “que cese el acoso judicial y mediático al que están siendo sometidas las madres protectoras”.

Un año más la marea morada se hizo con las calles de Málaga y lo seguirá haciendo “por el derecho de todas las mujeres del mundo a vivir una vida en libertad, justicia, dignidad e igualdad de derechos y de oportunidades”.