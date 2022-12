Manuel Méndez, decano del Colegio de Economistas: “Si hubiera más cultura financiera, la población entendería la economía”

Manuel Méndez de Castro es el nuevo decano del Colegio de Economistas de Málaga. En esta última década ha formado parte de la Junta de Gobierno de Juan Carlos Robles, el antiguo decano de la institución. Ahora está al frente de los más de 2.200 colegiados malagueños y afronta este nuevo cargo con “ilusión”. Asimismo, asegura que hasta ahora había sido secretario, el hecho de pasar a ser decano es “otra responsabilidad”, la cual afrontará con seguridad y con ganas de llevar a cabo nuevas ideas y nuevos proyectos.

–¿Cuál es el primer objetivo que se va a marcar en ese mandato?

–Hacer muchas acciones que conduzcan a que la figura del economista sea conocida y reconocida. La economía es algo que nos afecta a todos y lo que quiero es que a la figura del economista se le reconozca socialmente. Estamos acostumbrados a que sean los políticos los que hacen las normas que nos afectan a todos y considero que independiente de la ideología creo que hay que pensar en soluciones que sean económicas, razonables y que se puedan implantar desde el punto de vista exclusivamente técnico. También, desde el punto fiscal, queremos ser reconocidos por las administraciones públicas.

–¿Qué otros propósitos quiere cubrir como nuevo decano del Colegio de Economistas?

–Actualmente, es fundamental que la gente joven se vaya incorporando al colegio. Lo que pensamos hacer es un servicio de formación para los que están terminando la carrera sepan cómo les podemos ayudar y explicarles qué salidas hay. Hay personas que han terminado la carrera y no lo tienen claro, o prefieren hacer oposiciones o entrar en un banco o una empresa. Entonces queremos darles una idea para que vean cómo se pueden incorporar al mundo laboral. Al hilo de esto, queremos darle una vuelta a la bolsa de trabajo que ahora mismo existe, hacerla más ágil y que sirva como un trampolín para que los colegiados puedan acceder a algunos trabajos o mejorar sus trabajos a través de la bolsa.

–Entre los más de 2.200 colegiados que hay, ¿Cuál es la presencia de la juventud?

–El rango de edad que más presencia tiene es el que está entre los 40 y los 60 años, en el que se concentran el 70% de los colegiados. Del rango de 25 a 40 años no creo que sea más del 12% o el 13%. Con lo cual somos muchos que nos queda poco para jubilarnos, por lo que hay que atraer a los jóvenes y decirles qué opciones hay. Algo a tener en cuenta es que la profesión se puede ejercer por su cuenta, no tiene una reserva de actividad, con lo cual la colegiación no es obligatoria y entonces algunos deciden que lo que le da el colegio no es suficiente, no es necesario o lo desconocen. Por ello, es un tema a indagar por nuestra parte y también debemos preguntarnos qué es lo que demandan los jóvenes que terminan la carrera para que podamos hacer atractiva la institución.

–También quiere abrir el Colegio de Economistas a actos sociales y culturales.

–Sí, tenemos una sede en la calle Granada, un edificio bastante emblemático y protegido. Desde antes de la pandemia el colegio había pretendido hacer que los colegiados pudieran hacer todos los trámites vía web o correo electrónico. Entonces ahora mismo el colegiado no tiene la obligación de tener que aparecer por el colegio y no podemos tener una sede infrautilizada. Así que vamos a ver si cabe hacer actos sociales y culturales y abrirla para que ya no sea solamente la sede del colegio, sino que pueda tener otros usos.

–Desde el punto de vista social, ¿Cómo cree que la ciudadanía ve la figura del economista?

–La población escucha hablar sobre el economista, pero no saben a que se refieren. La economía nos afecta a todos y todo el mundo habla de ella, pero se pueden decir cosas sensatas o insensatas o que no tengan base. Los economistas nos desdibujamos porque todo el mundo cree que tiene la opinión o la receta correcta, que son muy válidas, pero a lo mejor hace falta escuchar al técnico y cuando lo escucha lo mejor resulta que lo que se ha pensado no tiene sentido. En definitiva, la figura del economista no es que esté poco reconocida, es que está desdibujada, por lo que hay que insistir más en que somos técnicos que entendemos del tema. Es cierto que no podemos predecir el futuro y hay que tener en cuenta que a veces ante situaciones desesperadas, sobre todo en épocas de crisis, la soluciones no se implantan de un día para otro y pueden tardar años.

–¿Cómo podría ayudar a la población el economista para que entienda la crisis económica actual?

–Podríamos hacer una acción formativa para que la población lo entienda. En cuanto a la inflación, los ciudadanos ponen el énfasis en los precios y en los tipos de interés y hay gente que se pregunta si pone la hipoteca a tipo fijo o variable. Tal vez si hubiera más cultura económica y financiera, la población podría entender mejor el mundo de la economía y tomar mejores decisiones.