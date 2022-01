La Marea Blanca de Málaga clama contra la "degradación" de la atención primaria

Varios centenares de personas -400 según la subdelegación del Gobierno- han llenado este sábado la calle Larios de Málaga para clamar contra la "progresiva degradación" de la atención primaria, y como consecuencia, de toda la sanidad pública. La Marea Blanca de Málaga -que agrupa a diversos colectivos ciudadanos, partidos y sindicatos- denuncia que la Junta de Andalucía ha utilizado la sexta ola como excusa para "limitar el acceso a los centros sanitarios, poniendo barreras y sustituyendo la atención presencial por la telefónica", reza el manifiesto leído al final de la marcha, que añade que esta situación "supone la deshumanización de la atención primaria y ocasiona en la población más vulnerable unas consecuencias inasumibles".

La manifestación transcurrió desde la Plaza de la Constitución -donde comenzó a las 12 de la mañana- hasta la delegación de la Junta de Andalucía en Málaga, en la Alameda Principal. A lo largo de la marcha se entonaron cánticos como "Juanma (en referencia al presidente andaluz), atiende, la sanidad no se vende", "queremos consulta presencial", "que no, que no, que no nos interesa una sanidad al servicio de la empresa" y "la maternidad, abierta ya", en referencia al cierre de la maternidad del Clínico a causa de la pandemia.

Los promotores de la marcha, a tenor del manifiesto, creen que hay, por parte de la Junta, un "abandono premeditado" del sistema con "financiación insuficiente", "mala gestión de los recursos" y "maltrato a los profesionales y en última instancia a la ciudadanía". Y denuncian que, a través de conciertos, se está poniendo la sanidad "en manos privadas". Según Marea Blanca, Andalucía se sitúa en el penúltimo puesto en inversión por habitante de todas las autonomías (unos 1.300 euros al año) y Málaga es la penúltima provincia andaluza en profesionales sanitarios per cápita.

La sexta ola, dicen, ha multiplicado los problemas y tras "no renovar a 8.000 sanitarios en noviembre (1.500 en Málaga) ahora los centros de atención primaria vuelven a estar desbordados y en unas semanas puede que las plantas hospitalarias y las UCI". Los profesionales despedidos, añaden, "han emigrado a otras comunidades y al extranjero y ahora tenemos que volver a oír que no hay gente disponible para contratar", dice el manifiesto.

La Marea Blanca pide frenar esta situación aumentando el gasto al 7% del PIB y destinando el 25% a atención primaria. Además de exigir la "recuperación de las consultas presenciales ya", en el caso de Málaga piden que regrese ya la maternidad del Clínico para dar servicio a la población metropolitana de Málaga y del Valle del Guadalhorce; abrir una unidad psiquiátrica en el Hospital de la Costa del Sol, en un contexto de infradotación de la salud mental; y reforzar los hospitales comarcales y los centros de las áreas rurales para "evitar los continuos y penosos viajes a Málaga capital de la población de la zona". Una de las organizaciones asistentes a la marcha, la Plataforma Norte de la Comarca de Antequera, pide abrir un centro de urgencias en la ciudad para descongestionar el hospital comarcal.