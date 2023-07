María del Mar Vázquez, ex gerente del Regional de Málaga: "Sintonizo mucho con el PP y cuanto más lo conozco, más simpatizo" (ADELANTOS)

María del Mar Vázquez dimitió como gerente del Hospital Regional en febrero y se fue a su plaza del comarcal de Ronda. Sorprendió que cuatro meses después se anunciara su inclusión como independiente en la candidatura del PP al Congreso. Va de número 2, así que esta médica será diputada por Málaga.

–La fichó el PSOE para la gestión sanitaria y ha acabado, como independiente, en la lista del PP ¿Cómo ha sido ese proceso?

–Es que yo no tenía ninguna afiliación a ningún partido. Yo entré a trabajar de médico, ya van camino de 26 años. Por mi especialidad, tenía formación en gestión y el gerente del Clínico me fichó. Así empecé en la gestión, como subdirectora médica del Clínico. Yo conocí a Patricia [Navarro, la presidenta del PP de Málaga] y a Elías [Bendodo, número uno de la candidatura] en la gestión del Covid. Ellos tuvieron una gestión muy accesible y cercana. Los vi trabajar y a partir de ahí íbamos tratando porque se interesaban mucho. Y después del Covid mantuvieron ese interés. Ahí me di cuenta que no era por el Covid, sino que ellos trabajaban así. Íbamos tratándonos, relacionándonos...

–¿Se esperaba que le propusieran ir en la lista?

–Fue una sorpresa para mí. Fue algo que no me había planteado. Era salir de mi zona de confort para seguir trabajando, ya no sólo para los pacientes, sino para todos.

–¿Titubeó?

–Me lo pensé y lo hablé con mi familia, porque es un cambio de registro.

–¿Ha pesado en su inclusión el vínculo personal que tiene con Patricia Navarro?

–Creo que ella ha conformado una lista equilibrada entre gestión y experiencia política. Yo no iba por la parte de la experiencia política, sino de gestión. Creo que Patricia tiene relación con todos los miembros de la candidatura y ella lo ha equilibrado. No creo que tenga que ver si tiene más simpatía o no. No creo que sea lo que le ha llevado a tomar las decisiones. A mí por lo menos, no es por la cercanía o la simpatía, sino por el compromiso.

–¿Le preocupan los recelos de los del PP de toda la vida que no entraron en lista? Porque además, va de número 2. O sea, que será diputada nacional.

–La verdad, no me lo he planteado y no entra en mis preocupaciones. Yo cuando me comprometo a trabajar, trabajo. Ahora conozco a muchos compañeros que son nuevos y yo no he percibido ningún tipo de recelo. Al contrario, me ayudan en todo, me apoyan en todo, lo pasamos bien.

–Cuando se supo que iba de 2 de la lista del PP, circuló su foto en la sede del PSOE con la ejecutiva provincial. ¿Me la explica?

–Claro. Y no sólo hay una. Hay muchas fotos. Eso eran reuniones de trabajo para pedirnos opinión a muchos profesionales sanitarios. Algunas de esas reuniones fueron en esa sede, otras en la sede de UGT. Fueron varias jornadas de trabajo y esas fotos no tienen nada más. La interpretación que cada uno quiera hacer cuando se publican… yo no la sé.

–¿No ha sido militante ni afiliada del PSOE?

–No. Ni dirigente, ni nada.

–¿Y simpatizante?

–No.

–¿Será afiliada del PP algún día?

–Es verdad que sintonizo mucho con su filosofía y cuanto más conozco, más simpatizo. Pero no me han pedido en ningún momento afiliación. Ni antes, ni ahora, ni en un futuro. Para ellos no es una prioridad eso. No me han propuesto unirme para afiliarme.

–Cuando dimitió en el Regional, esgrimió “motivos personales”. Me dijo que eran motivos de salud. ¿Esos motivos de salud están superados?

–Sí.

–¿Y por qué vuelve a la vida pública?

–Me fui [del Regional], estuve de baja; luego, cuando estuve mejor, me incorporé a mi plaza en el Hospital de Ronda. Estaba trabajado tan feliz, en Medicina Preventiva, mi especialidad. Me venía muy bien para ir recuperándome... Esto se planteó como una sorpresa.

–¿La llamó Patricia Navarro?

–Sí, quedamos aquí, en la sede. No me lo esperaba. Por eso no puede contestar de inmediato.

–¿Y por qué vuelve a la política y no a la gestión?

–Yo no me estaba planteando ningún cambio. Si me hubieran llamado para trabajar en otro centro en la gestión, me lo hubiera pensado también. Porque después de descansar sí que estoy en forma para cualquier reto. No me plantearon ningún objetivo de gestión…

–La ficharon en gestión en tiempos del PSOE, siguió con el PP, dimitió con el PP y ahora la rescata el PP. ¿No hay mucho cambio de ideas?

–La gestión de un hospital no es una gestión política. Mi forma de pensar no ha cambiado. También dimití y cambié de sitio cuando estaba el PSOE. El irte de un sitio no tiene que ver con quién esté gobernando, ni la gestión de un hospital tiene tanto que ver. Influye, porque la política sanitaria influye, pero no es eso lo que hace que hagas una cosa u otra. Y mi dimisión como gerente del Hospital Regional era una cuestión más personal.

–También circuló un vídeo en el que usted criticaba al ex gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán. ¿Tras su inclusión en la lista lo ha llamado o le ha llamado?

–Es un trozo de vídeo que se saca de contexto, no sé con qué intención. Pero nuestra relación no ha cambiado; es muy buena. Incluso más afectiva y profesional porque nos unió una época muy dura como fue la del Covid. Yo creo que había gente que tenía algún tipo de interés con la intención de separarnos o malmeter. Hace poco estuvimos juntos en Cádiz.

–¿Qué le parecen los acuerdos del PP con Vox?

–No se ha planteado todavía ningún acuerdo.

–Tras el 28M ya gobiernan juntos en muchos ayuntamientos y en un par de comunidades…

–La política que se está siguiendo es de diálogo y de facilitar los gobiernos. Lo dice el propio presidente del partido [Alberto Nuñez Feijóo]. Se dialoga con todos, se llegan a acuerdos con todos y se pacta con casi todos. El partido ha facilitado gobiernos no sólo pactando con Vox, también ha pactado con el PSOE y ha facilitado un gobierno socialista en Cataluña. Es un partido abierto, capaz de dialogar con todo el mundo.

–Por el lugar en el que va, será diputada. ¿Qué propuestas hará en el Congreso para Málaga?

–La provincia tiene necesidades imperiosas. En primer lugar, la movilidad. Tenemos una gran carencia de infraestructuras como carreteras, ferrocarril, el acceso norte del aeropuerto. Otra prioridad es el agua y hay que hacer una política de inversiones hídricas porque la sequía es una pandemia. Y también se necesita mucho apoyo en políticas sociales, de ayuda a dependencia y a discapacidad. Además hay que darle una vuelta a la Ley de Salud Pública y a la Ley General de Sanidad. Son muy antiguas y hay que actualizarlas.