Mayo llega cargado de protestas en Málaga por el “incumplimiento” de Salud y el SAS

Mayo está cargado de protestas en el ámbito sanitario por diferentes reivindicaciones. UGT, CCOO, CSIF y Sindicato de Enfermería (Satse) se han unido para convocar concentraciones los días 16 y 22 de este mes por los “incumplimientos” de la Consejería de Salud y el SAS. Por su parte, la Plataforma de Enfermeras por Andalucía (PEPA), de reciente creación, prevé una manifestación el 26 para exigir tanto mejoras al Gobierno central como al autonómico. Aunque ambos grupos van divididos –los cuatro sindicatos por un lado y la plataforma de enfermeros por otro–, las reivindicaciones son básicamente las mismas.

Las movilizaciones de Satse, UGT, CCOO y CSIF tienen como finalizar exigir que la Administración sanitaria andaluza “cumpla lo firmado”. Se trata del Pacto por la Atención Primaria y los compromisos para mejorar la carrera profesional. Las cuatro organizaciones han hecho piña y amenaza con “una gran movilización regional” en junio.

Las concentraciones serán simultáneas en las ocho provincias. En Málaga, la del día 16 será ante el Hospital Regional a las 11:00 y la del 22 ante la Delegación de Salud. “La pasividad del SAS y de la Consejería de Salud está provocando un daño incalculable en Atención Primaria, que afecta a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos y daña la alta profesionalidad, competencias y prestigio de sus trabajadores”, esgrimen las cuatro organizaciones sindicales convocantes.

Además, insisten en que “ya no puede haber más demoras” en la aplicación de los acuerdos alcanzados. El pacto incluye cambios en el modelo de carrera profesional, que lo simplifican y mejora las retribuciones de todas las categorías. Estos sindicatos advierten además en su convocatoria que tienen la “voluntad inequívoca” de no parar hasta que no se cumplan sus reivindicaciones que no son más que el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el SAS en la Mesa Sectorial.

Por su parte, la plataforma PEPA convoca una manifestación para el 26 de mayo a las 12:00. Saldrá de la Fuente de las Tres Gracias. Recorrerá el centro, pasando por la calle Larios hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Esta organización tiene demandas para el Gobierno central y para el autonómico. Al encabezado por Pedro Sánchez, le reclama la reclasificación de los enfermeros como grupo A1. Ahora están en el A2. Ello supondría, de media unos 5.800 euros brutos anuales más y además la posibilidad de acceder a puestos directivos, de los que ahora están excluidos. También le exigen el desarrollo de las especialidades enfermeras, ya que mientras entre los médicos hay más de 40, en su categoría apenas superan la media docena. La tercera petición al Gobierno nacional es la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años sin penalización en la cuantía de la pensión.

Por su parte, al Gobierno de Juan Manuel Moreno, la PEPAle reclama la eliminación del requisito de acreditación ante la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) para la carrera profesional y que se retribuya media hora de jornada añadida por el solape entre un turno y el siguiente en el que los enfermeros se informan de las novedades y cambios de los pacientes. La organización exige además más profesionales para reducir la ratio de enfermeros por población. Ésta es de 8,8 por 1.000 habitantes en Europa, de 5,5 en España y de 4,2 en Andalucía. También piden contratos de más duración para una mayor estabilidad de la plantilla.

Por todas estas reivindicaciones, el presidente de la plataforma en Andalucía, Gorka Sanz, concluye justificando la manifestación convocada para finales de mes: “Estamos hartos de la discriminación y el maltrato del SAS”.