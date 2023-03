Médicos de Málaga exigen medidas ante la "alarmante tendencia al alza" de las agresiones

En cuanto a las agresiones en la categoría de facultativos , ambas instituciones concretan que se han registrado 22 el año pasado, 26 en 2021, 21 en 2020, 45 en 2019, 28 en 2018, 27 en 2017 y 25 en 2016. En los dos primeros de 2023 se han registrado 13 sólo contra estos profesionales por lo que ambas instituciones concluyen que el plan de prevención del SAS es "un absoluto fracaso". Además, denuncian que "no se cumple" en muchas de sus medidas. En un seguimiento que ha hecho el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha constatado que las medidas de seguridad "son deficitarias, con una implantación muy irregular [en los centros sanitarios] y en muchos de ellos absolutamente ausentes". Por ejemplo, el SMM señala que carecen de vigilantes en la Serranía y el Guadalhorce, que su presencia es anecdótica en la Axarquía y la comarca de Antequera y sólo cuentan con ellos una "escasa" cuarta parte de los centros de la Costa del Sol y un tercio de los de la Zona Básica Málaga. "El plan no se cumple en estas ni en otras medidas", denuncian.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga , Pedro Navarro , reiteró la política de tolerancia cero hacia estos ataques. Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios -que es el 12 de marzo- ambas organizaciones ponen en marcha una campaña de concienciación ciudadana. No obstante, Navarro apuntó: "Pero de poco sirve que realicemos campañas de concienciación ciudadana y denunciemos públicamente todas y cada una de las agresiones que se producen si no vamos de la mano con las administraciones sanitarias y educativas. Los médicos necesitan ir a trabajar seguros . ¿Se imaginan ustedes yendo a trabajar a diario sabiendo que en cualquier momento les pueden insultar, amenazar o pegar? Es inadmisible".

Campaña: 'No me agredas, no me amenaces. Es delito'

El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico anunciaron este jueves la campaña de concienciación ciudadana con el eslogan No me agredas, no me amenaces. Es delito. La iniciativa se desplegará desde este viernes 10 de marzo en autobuses de Málaga capital. También los interurbanos que van hacia Vélez y Marbella llevarán este lema con el objetivo de concienciar a la población y recordarle que amenazar o agredir a los profesionales de los centros sanitarios es constitutivo de delito. La campaña en los autobuses durará de dos meses.

De forma complementaria también se podrá ver un spot publicitario con el mismo lema en los display interiores de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) así como en la pantalla de El Corte Inglés.

La campaña de sensibilización contra los ataques al personal de comenzó en 2017 y desde entonces se repite todos los años por estas fechas con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios.