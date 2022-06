Médicos de Málaga advierten que faltan profesionales para contratar de cara al verano

Faltan facultativos de diferentes especialidades. Médicos de familia, pediatras, intensivistas, anestesistas... "Es un fracaso por la falta de previsión", sostiene el presidente del sindicato. Culpa al Ministerio de Sanidad de no haber ajustado las plazas MIR a las necesidades. Recuerda que en la pandemia, por ejemplo, se han incrementado las camas de UCI pero que las plazas de profesionales para su cobertura no se han aumentado en la misma proporción.

Faltan médicos para contratar de cara al verano en Málaga. No hay en bolsa. Los gestores se están encontrando con serias dificultades para cubrir contratos porque la oferta no se ajusta a la demanda . Por dos razones : porque no ha habido suficiente número de especialistas formados en los últimos años y porque los que han logrado su capacitación, se han marchado a la sanidad privada, a otras autonomías o al extranjero .

El antecedente de la fuga de enfermeros

No es la primera vez que la Administración sanitaria tiene dificultades para contratar. Ya le ocurrió las pasadas Navidades con los enfermeros. Tras la no renovación de los contratos de muchos de los que acabaron el pasado 31 de octubre, luego tuvo dificultades para encontrar profesionales para las fiestas de fin de año. El Instituto Catalán de Salud fichó a unos 600 enfermeros que se quedaron de golpe sin trabajo en Andalucía. Y les hizo contratos más largos. Entonces, el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse) se quejó: "No es que no haya enfermeros, es que el SAS los echa".