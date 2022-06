La mayoría de los centros de salud de Málaga vuelven a cerrar por la tarde en verano

La mayoría de los centros de salud volverán a cerrar por la tarde este verano, como todos los años desde 2012. La medida la instauró entonces el PSOE y aunque en su momento el PP la criticó, ahora que gobierna con Cs, la mantiene. De modo que la gran parte de la red de Atención Primaria permanecerá cerrada a partir de las 15:00 horas desde principios de julio hasta mediados de septiembre.

La Administración sanitaria aún no concreta los datos. Pero por la información que facilitan los sindicatos, en la capital, de 26 centros de salud sólo abrirán cinco: Cruz de Humilladero, Puerta Blanca, El Palo (que tienen puntos de urgencia), La Roca y Teatinos. UGT, CCOO, Satse y Sindicato Médico coinciden en esta información. La tónica se repite en el resto de la provincia y también de Andalucía. En cada zona básica de salud, por las tardes (de 15:00 a 20:00) permanecerán abiertos pocos centros para consultas no demorables y urgentes. Por las mañanas (8:00 a 15:00), la actividad será la habitual en toda la red asistencial y por las noches, de 20:00 a 8:00, funcionarán como siempre los puntos de Urgencias habituales de Atención Primaria.

Fuentes de la Administración sanitaria justifican la medida en que es casi imposible conseguir profesionales para contratar a fin de hacer sustituciones estivales y que además la demanda asistencial baja durante los meses de verano. Así que la necesidad de dar vacaciones a la plantilla obliga a cerrar la mayoría de los centros de salud por la tarde, aseguran. Gestores hacían hincapié en el "esfuerzo" de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y recordaban que los contratos se han renovado hasta finales de año.

El representante del Sindicato Médico en Atención Primaria, José Antonio Becerra, destacaba la intención del Distrito Sanitario Málaga de contratar facultativos de familia y pediatras, "pero no hay". Y añadía: "La situación cada vez va a peor porque no se han tomado las medidas a tiempo para que la Atención Primaria sea apetecible". Recordaba que en la última convocatoria MIR, quedaron desiertas más de 200 plazas de médicos de familia porque no se quiere hacer la especialidad.

Profesionales de Atención Primaria consultados reconocían que "la contratación [estival] es difícil porque o no hay en bolsa o no quieren coger contratos en verano". Con este escenario, un facultativo apuntaba que se organizarán como otros años: "Nos sustituiremos los unos a los otros, estaremos más apretados y haremos lo que podamos".

Sanitarios admitían que la continuidad de los programas durante el periodo estival variará según los centros de salud en función de la disponibilidad de personal, que queda mermado por las vacaciones. Los que sí se mantienen son los de embarazo y vacunación infantil. "Esos sí o sí continúan", aseguraban facultativos de familia consultados. Otros como citología o cirugía menor dependerán de que haya sanitarios para realizarlos. Si quienes lo llevan a cabo están de vacaciones y no son sustituidos, no habrá más remedio que aplazarlos, admitían.

"Más allá de lo que disponga la Administración, la idea de los profesionales y de los responsables de cada centro de salud, es mantener toda la asistencia que sea posible. El personal está muy implicado y siempre intenta seguir cubriendo la demanda", apuntaba un médico de cabecera. Incluso explicaba que el personal trata de sacar trabajo adelante, antes y después de sus vacaciones, para "normalizar lo más posible" la asistencia. Pero pese al esfuerzo del personal, la merma de recursos que suponen las vacaciones tiene su repercusión evidente, aseguran.

Los últimos dos veranos, debido a la pandemia, hubo algo más de actividad en los centros de salud. Las PCR, los rastreos de contactos de positivos, la atención a los infectados por Covid y, ya en 2021, la vacunación obligaron a una mayor actividad que en periodos estivales anteriores. Pero ahora, con el virus de momento bajo control y ya con la vacunación a ritmo más lento tras la inmunización de más de 1.400.000 habitantes de Málaga, la atención veraniega en Atención Primaria vuelve prácticamente a niveles prepandemia.