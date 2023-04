Médicos de Primaria de toda Andalucía exigen en Málaga un límite diario de pacientes

Médicos de centros de salud de toda Andalucía se han concentrado este miércoles en Málaga por una reivindicación por la que llevan clamando más de 20 años: tiempo para ver a sus pacientes. Exigen un límite de 35 enfermos por día en el caso de los facultativos de familia y de 25 para los pediatras. Hay más demandas, pero esa es la prioritaria. La protesta ante la Delegación de Salud coincide con la tercera jornada de huelga de estos profesionales, un paro que se prolonga de 8:00 a 20:00 en toda la comunidad autónoma. La movilización está convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Según el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el seguimiento en Málaga es del 1,42% y 18 profesionales. La organización sindical asegura que el apoyo es del 5% de los que pueden ponerse en huelga, ya que los que están de servicios mínimos no pueden secundarla.

El SMA alcanzó en enero pasado un acuerdo con el SAS para la limitación de agendas que evitó la huelga del 27 de aquel mes. Sin embargo, el SMA denunció no sólo que no se ha cumplido ese compromiso, sino que se ha "presionado" a los profesionales para que renuncien a lo acordado. "Tras más de dos meses tras cerrar un acuerdo para limitar las agendas, la Consejería de Salud y el SAS no han enviado aún ni un solo documento a los centros de Atención Primaria con propuestas y medidas que aseguren el cumplimiento del acuerdo”, asegura el SMA. Y añade: "Es más, todo lo contrario, se apresuran a enviar escritos torticeros que parecen querer amedrentar a los profesionales y presionarlos para así evitar cumplir lo pactado".

Ante una "situación insostenible" por agendas que pueden llegar a los 60 pacientes al día y un acuerdo que está "roto", el SMA mantiene huelga todos los miércoles hasta el próximo 24 de mayo inclusive. "Existen agendas de pacientes que desbordan la capacidad de trabajo de los facultativos y la paciencia del usuario", según el sindicato.

Desde la organización sindical se reconoce que se han "acercado posturas" con el SAS tras las reuniones mantenidas días atrás pero se indica que "aún la distancia es considerable" por lo que se mantienen las protestas. Por su parte, fuentes del SAS han destacado a Europa Prees el "clima de voluntad de acuerdo" tras la reunión de aproximadamente dos horas con el comité de huelga, en la que "se han acercado puntos". Desde la Administración se afirma además que se "sigue negociando".

Otras reivindicaciones de los médicos de centros de salud son el incremento del complemento FRP de los facultativos de Primaria para evitar discriminación con otras categorías, la mejora de las condiciones laborales del personal del Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), la recalificación de la carrera profesional y una mayor inversión en sanidad, ya que, según han explicado "seguimos siendo la comunidad autónoma con menor inversión per cápita en sanidad y con una evidente desigualdad retributiva con el resto". También la creación comprometida por el SAS de 77 puestos de trabajo (70 de médicos de familia y 7 de pediatras) en la provincia de Málaga para desdoblar cupos.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo reiteró que respeta cualquier acción sindical y que las negociaciones siguen abiertas. Desde la Junta de Andalucía se destaca su "apuesta por la estabilización y la mejora del empleo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la equiparación salarial con otras comunidades y la renovación y modernización de las infraestructuras sanitarias". El SAS insiste en que trabaja "constantemente en la mejora de la accesibilidad, la gestión eficiente de la demanda asistencial, como por ejemplo a través de la consulta de acogida, y en el seguimiento continuo de la situación en tiempo real de los centros para facilitar la gestión de la demora y de la actividad, así como en la desburocratización de las consultas". Además, desde Salud se resalta la importancia de que ambas partes trabajen juntas, de manera cooperativa, para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos andaluces.