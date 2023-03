El Metro de Málaga comienza la formación de los maquinistas para el nuevo tramo, del Perchel al Centro

Aún no hay fecha oficial, pero la llegada del Metro al Centro ya es inminente. De hecho, desde el pasado viernes, los técnicos de operaciones, es decir, personal de conducción y estaciones, ya están recibiendo una breve formación para el nuevo tramo, que va desde El Perchel hasta la Alameda Principal.

Se trata de una instrucción "muy breve", pues "ya tienen experiencia en L1 y L2 hasta Perchel, y han recibido previamente formación de conducción en el nuevo tramo en el simulador", según han informado a este periódico fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

La semana pasada también se iniciaron las llamadas pruebas en blanco, es decir, una simulación de la marcha sin pasajeros reproduciendo trayectos, frecuencias y tiempos de viaje entre estaciones. Estos ensayos se están produciendo "siempre en horario nocturno para no afectar al servicio".

Hace poco más de un mes que Alstom terminó las pruebas de seguridad del tramo de extensión al centro histórico y el pasado 3 de marzo la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía lo transfirió a la sociedad concesionaria para que culmine la formación, lleve a cabo las últimas pruebas y aborde su puesta en servicio y mantenimiento.

Si todo marcha según lo previsto, en Semana Santa, los malagueños y turistas podrán trasladarse al Centro de Málaga para disfrutar de las procesiones en metro. Sin embargo, cabe recordar que la fecha inicial para que el subterráneo se abriera al público era la Feria de Agosto, luego pasó a septiembre e incluso octubre. A día de hoy, sigue sin haber una fecha exacta, pero cada vez está más cerca.

El contrato para la ejecución de las instalaciones y arquitectura del tramo de extensión al centro histórico del Metro de Málaga (Renfe-Guadalmedina-Atarazanas) finalizó el 30 de enero, junto con todos los trabajos realizados. Por otro lado, el contrato para el proyecto y obra de la extensión del Sistema de señalización ferroviaria (CBTC) del Metro de Málaga hasta la Estación Atarazanas (Alstom) que expiraba el 27 de enero, se ha prorrogado siete meses, según la Consejería, para realizar las pruebas de verificación y ensayos en vía que aseguren que las cuatro nuevas unidades (URBOS 100) funcionan correctamente y son totalmente seguras para entrar en circulación.

Estos vehículos ampliarán la flota de trenes del Metro de Málaga hasta las 18 y todas las unidades nuevas deberán recibir una autorización por parte de la Agencia de Obra Pública que les conceda el permiso para entrar en funcionamiento.

Actualmente, en Málaga ya se encuentran dos de las cuatro unidades de la ampliación de la flota, fabricadas por CAF, en los Talleres y Cocheras de Metro de Málaga en Asperones desde noviembre y diciembre de 2022. Ahora, están a la espera de que las dos siguientes lleguen, que no lo harán hasta abril y junio de 2023. De igual forma, las pruebas de seguridad de estos vehículos no van a interferir en la puesta en marcha del suburbano hasta Atarazanas, ya que no requiere de su incorporación. Estos cuatro trenes funcionarán para la red completa, incluida la prolongación de la línea dos hasta el Hospital Civil, aunque también sostienen que mejorará la calidad del servicio hasta el Centro una vez que se pongan a funcionar.