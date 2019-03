Miguel Guijarro: “Los empresarios debemos usar recursos legales para disminuir los costes fiscales”

El ex delegado de Empleo por Ciudadanos y empresario Miguel Guijarro publicó el 11 de abril de 2016 un artículo llamado Los empresarios y los Panamá Papers en un blog en el que defiende que los empresarios utilicen todos los recursos legales a su alcance para reducir costes fiscales, incluyendo la presencia en sociedades offshore, y pide que se persiga a los evasores fiscales.

“En la competencia –cada vez más dura y global– para sobrevivir como productores de bienes y servicios, los empresarios debemos utilizar todos los recursos legales a nuestro alcance para disminuir sus costos fiscales”, expuso Guijarro en el texto, en el que indicó que “entre las opciones legales que el empresario puede elegir está la propiedad unipersonal, la sociedad simple, la de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, los grupos empresariales, las sociedades transnacionales, las offshore, y las distintas combinaciones posibles”.

Miguel Guijarro “Quienes no son empresarios tienen el lujo de pretender absoluta pureza moral”

“Con la misma firmeza que critico al empresario que evade impuestos o corrompe funcionarios para lograr un contrato, debo defender toda práctica empresarial encuadrada en la legalidad que persiga el mejor uso de los recursos disponibles para la generación de riqueza”, insistía Guijarro, y añadía que “quienes no son empresarios y viven de sueldos que les llegan regularmente al final de cada mes, tienen el lujo de pretender absoluta pureza moral en su accionar. Pero esto es solamente una pretensión que no llega lejos. No es necesario ser un empresario para evadir impuestos ni es necesario tener una empresa offshore o radicada en el extranjero para cometer fraude fiscal. Es un evasor fiscal cualquiera que paga un bien o un servicio aceptando no recibir la factura correspondiente”.

“Por supuesto que hay evasores fiscales a los que hay que perseguir, pero no hay que buscarlos especialmente en los que tienen una empresa offshore o radicada en el extranjero, lo que es perfectamente legal y tampoco es condición necesaria para cometer fraude fiscal como empresario. Es evasor fiscal el empresario que –aún sin tener una offshore– obtiene una exención de impuestos indebida a través de un funcionario corrupto, y por supuesto lo es el que simplemente no declara su actividad ni paga ningún tributo al Estado, sabiendo que la justicia, es excesivamente lenta y la mayoría de las veces no llega nunca, dejando en desventaja al empresario honesto que sí cumple con sus obligaciones fiscales”, remarcó.

Miguel Guijarro “No hay que buscar a los evasores en las empresas offshore, que es perfectamente legal”

Guijarro escribió en 2016 que “aplaudo al periodismo de investigación que logra poner al descubierto las lacras que existen en todas las actividades humanas, pero sí rechazo el uso de cualquier información cuando está guiado por objetivos políticos partidarios”. El ya ex delegado de Empleo calificó los famosos papeles de Panamá como un “libelo”.