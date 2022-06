El Ministerio de Cultura colabora con La Casa Invisible mientras el Ayuntamiento de Málaga pide su desalojo

" Queremos que el Ayuntamiento sepa que La Casa Invisible no está sola, que tiene todos estos apoyos ", ha asegurado Cabello. También ha puesto en valor el reconocimiento que supone para la entidad, "esto no es más que un respaldo estatal a una trayectoria consolidada tras la declaración en 2016 del interés público del espacio por parte del Ayuntamiento de Málaga, un paso solicitado por el propio consistorio para optar a la cesión directa".

El desalojo, pendiente de que se resuelva un contencioso previo

El desalojo de La Casa Invisible no se va a producir con la brevedad que esperaban en el Ayuntamiento de Málaga. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo denegó la solicitud del Ayuntamiento para entrar en el edificio y ejecutar el desalojo. Tanto el juez como el Ministerio Fiscal le indicaron al consistorio que deberá esperar hasta que se resuelva el contencioso que tienen previamente con La Invisible por la que pidieron una medida cautelar de suspensión del desalojo. La decisión fue calificada por La Invisible como "un nuevo fracaso", si bien desde el Ayuntamiento de Málaga no lo ven de esa manera. Raúl López Maldonado, concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, asegura que ya tenían presente en el informe que adjuntan en la petición de desalojo que estaban pendientes de este contencioso, "pero entendemos que es más la situación de inseguridad que puede haber en el entorno". Sin embargo, este dictamen exonera al Ayuntamiento de responsabilidad alguna en caso de que se produzca un accidente en el interior de los edificios como consecuencia de su estado. "Al no tener la autorización de que abandonen el edificio público, La Invisible asume la responsabilidad de lo que ocurra dentro", asegura el concejal.