Moreno reitera sus compromisos electorales de Málaga como el tercer hospital y terminar el metro

El presidente del Partido Popular de Andalucía y candidato a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha reiterado este martes en la Junta Directiva del PP de Málaga los compromisos que su partido ha llevado en el programa electoral para las recientes elecciones al Parlamento andaluz: el tercer hospital de Málaga, la finalización de las obras del metro, el impulso de infraestructuras sanitarias en Málaga Este, el Plan Guadalmedina, la ciudad aeroportuaria, el puerto seco de Antequera, entre otras.

"Estamos ansiosos por reformar y transformar Andalucía y Málaga. Llevo todos los días el programa -electoral- conmigo para que sea el orden del día de los consejos de gobierno", ha indicado Moreno, insistiendo en que su formación trabajará "de una manera serena, eficaz, transversal y para llegar a todos los sectores".

Sobre todos estos compromisos, el candidato popular a la Presidencia manda un mensaje claro con plazo de inicio: "a partir de enero vamos a empezar con el proyecto del tercer hospital al igual que vamos a impulsar la desatendida infraestructura sanitaria de Málaga Este". En cuanto al metro, es tajante que su propuesta de gobierno terminará las líneas 1 y 2 del suburbano malagueño. "Ya está bien de 10 años con la ciudad levantada por la incapacidad del gobierno".

En este punto fue cuando se refirió a la ampliación de la línea 2, cuyo proyecto actual por llevarlo en superficie hasta el entorno del Hospital Civil, Moreno es tajante: "vamos a parar el tranvía y lo vamos a soterrar", aludiendo a que "Málaga es una gran ciudad y una ciudad de primera necesita un metro de primera".

Del mismo modo ha mencionado a impulsar "de una vez por todas" el Plan Guadalmedina, una propuesta ya realizada antes de otras citas electorales que consiste en hacer más profundo el lecho del río urbano, asegurando su capacidad de agua que puede transportar y descargar, y una gran plaza sobre el cauce.

Otros proyectos en los que el PP trabajaría en el caso de que llegue a la presidencia de la Junta de Andalucía son el proyecto de ciudad aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, el puerto seco de Antequera, y otros no mencionados por el dirigente popular pero incluídos en su programa electoral como finalizar la ampliación del Hospital Costa del Sol, la ampliación y reforma del Puerto de la Bajadilla de Marbella, del Puerto de Fuengirola y de Puerto Marina en Benalmádena; y la ejecución de la fase inicial del proyecto del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.

A Susana Díaz: "Está usted en funciones y en un periodo de transición"

El dirigente de los populares andaluces ha trasladado un mensaje a la candidata socialista y actual presidenta interina de la Junta, Susana Díaz: "Su tiempo ha acabado, está usted en funciones y en un periodo de transición entre 40 años de socialismo y un nuevo gobierno del PP". "No inquiete a los trabajadores y funcionarios de las instituciones, no tome decisiones que no le competen a usted", ha agregado.

Según Moreno, tras los resultados de las elecciones andaluzas hay dirigentes "que han perdido las elecciones e introducen elementos de tensión y temor a la sociedad", refiriéndose en este sentido al PSOE, aludiendo que la formación socialdemócrata "dicen cosas que no tienen que ver con la realidad".

También ha pedido a Adelante Andalucía que "no atemorice", agregando que la "regla fundamental" de la democracia es "lo que sale en las urnas lo asumimos con naturalidad, dignidad y respeto". "Por supuesto todos tienen derecho a manifestarse y expresarse, pero no de violentar la situación de convivencia", ha argumentado, aludiendo a los incidentes de un grupo de radicales de una protesta de ayer en Cádiz.

Por último, ha advertido a Ciudadanos de que "no es discutible" quién debe presidir la Junta ya que en el bloque de los partidos de las derechas el PP representa el 41,5%, Cs el 36,5% y Vox el 21,9%.