Muere a los 81 años el cura Paco, que se volcó con las familias de Los Asperones durante sus últimos años de sacerdocio

Francisco Ruiz Fernández, más conocido como el cura Paco, ha fallecido este viernes a sus 81 años, según confirman desde la Diócesis de Málaga. Quienes lo conocieron, aseguran que desde niño fue una persona dedicada al servicio de los demás, con un sentido profundamente cristiano de la vida y con una vocación sacerdotal de acompañamiento.

Sus primeros años los pasÓ en Canillas de Aceituno; mientras que sus últimos años de sacerdocio los dedicó al servicio de la barriada de Los Asperones. Ya retirado de la actividad pastoral y social, ha pasado sus días en la residencia El Buen Samaritano de Churriana.

Francisco Ruiz nació el 25 de junio de 1941 en Periana en el seno de una familia pequeña compuesta por unos padres "muy trabajadores en el campo de otros", según el mismo escribió en Una gota de agua entre muchas para la almazara de su municipio, una hermana y él. "Humildes, sencillos, pobres y austeros", así los definía.

Hizo su Primera Comunión antes de cumplir los siete años, con un traje prestado y sin que sus padres acudieran a la celebración, que tuvo en el salón parroquial con chocolate y galletas. Relataba que fue a partir de esa edad cuando fue consciente de las carencias que sufrían en cuanto a vivienda y escasez en la comida.

Paco sufrió la muerte temprana de su única hermana, su cuñado y un sobrino, y durante su vida superó algunas enfermedades. "Toda mi vida ha estado inmersa en adversidades. Y al mismo tiempo, las he aceptado y afrontado con un dinamismo vital, con una chispa, y he salido con más vitalidad y con sus secuelas. En esta confrontación y batalla ha habido dolor, lágrimas, soledad, buenos amigos y buen ánimo, confianza y fortaleza para seguir caminando. La adversidad es parte consustancial de la vida. No hay vida sin adversidad, como no hay día sin noche. Ni noche sin día", escribía.

El féretro estará mañana sábado en la parroquia de Torre del Mar a partir de las 10:00 horas, y la misa será a las 12:00 horas en mismo templo.