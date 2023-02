Multitudinario entierro del boquerón para bajar el telón del Carnaval de Málaga 2023

El Carnaval de Málaga 2023 celebró el último acto de su programación en su Domingo de Piñata. El tradicional Entierro del Boquerón puso el punto y final a la edición de este año ante la atenta mirada de cientos de carnavaleros malagueños que llenaron las calles por las que se desplazó la comitiva hasta llegar a la Playa de la Malagueta. Este año la temática elegida para el diseño del boquerón ha sido la subida de los precios, reflejada en la lista de la compra, el combustible y la luz. El artista multidisciplinar Fernando Wilson ha plasmado la obra reflejando el asunto social que tanto preocupa en la ciudad y al país.

A las 17:30 partió el cortejo desde calle Larios bajo el ritmo y los bailes de los grupos de animación. El himno del Málaga CF, bandas sonoras cinematográficas de los años 80 como Ghostbuster o Eye of the tiger, y canciones de dibujos animados fueron caldeando el desfile. A la cabeza del mismo, patronos y organizadores del Carnaval ataviados con tonos fúnebre (curas, viudas, etc) puesto que presiden un entierro metafóricamente hablando. Tras ellos, los demás actores de la fiesta: dioses y diosas, príncipes y princesas, la reina Drag y su séquito, y una quincena de grupos de canto participantes en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC).

Si por el recorrido que atravesó la Plaza de la Marina, continuando por el Palmeral de las Sorpresas y Muelle Uno hasta desembocar en la Playa de la Malagueta pasando por el paseo marítimo Ciudad de Melilla, se pudo ver a gran cantidad de aficionados y curiosos, no fue menos en el espacio habilitado para la quema. Los miembros de los grupos de canto portaron el ‘boquerón inflacionista’ hasta posarlo en su habitáculo para ser incinerado. Ya adentrados en la arena, casi a pie de playa, la delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, junto al presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Carlos Torres, prendieron fuego al boquerón en torno a las 19:30.

Entre las llamas y el aplauso de los asistentes se espantaron los males, empezaron a fundirse los deseos carnavaleros depositados en la hoguera y se bajó el telón de una edición que arrancó con dudas, pero que ha hecho disfrutar a su niña Málaga. Fin al Carnaval de transición, Momo decidirá cómo viene el 2024. ¡Viva el Carnaval de Málaga!

La situación que está viviendo el club blanquiazul de la ciudad también fue recordada entre los carteles que portaba el boquerón: “No es justo. Todo sube, sube y sube, menos el Málaga que…” terminando con un dedo pulgar hacia abajo. Nuestro boquerón paseó rodeado de briks de leche, carne, fruta, pan y botellas de aceite de oliva virgen extra. Junto a esta última se podía leer “ahora sí es oro líquido, fríete un huevo en manteca” o “a pagar la luz, nos vemos a dos velas”, entre muchas otras referencias de crítica social con el toque humorístico por bandera.