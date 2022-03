El Museo Ruso se mantendrá abierto con la exposición actual a partir del 24 de abril

No hay novedades respecto al Museo Ruso después del Pleno extraordinario convocado este jueves por el alcalde de Málaga. Tal y como se anunció el pasado viernes, la pinacoteca seguirá abierta, sin renovar la colección pasado el 24 de abril, cuando por contrato debía cambiar y albergar una nueva exposición. Los vetos, ha explicado el alcalde, Francisco de la Torre, no permiten la renovación de estos pagos. Todo ello, pese a que este miércoles el Ministerio de Cultura instase "a la suspensión de los proyectos e iniciativas en curso con la Federación Rusa, así como la cancelación de aquellas que se hubieran previsto y aún estuvieran pendientes de iniciarse".

Fuentes del Consistorio, señalan que cuando se acerque el 24 de abril, fecha en la que finaliza Guerra y Paz, la exposición actual, se decidirá qué se hará con los cuadros expuestos, si han de devolverse al Museo Ruso de San Petersburgo o pueden permanecer expuestos en el antiguo edificio de Tabacalera. Durante el Pleno, De la Torre ha informado de que el último pago por la exposición que hoy cuelga de las paredes de la pinacoteca se hizo en 2021, no constando ningún pago en 2022, según le ha trasladado José María Luna, que pese a estar presente en el Salón de Plenos del Consistorio no ha tomado la palabra.

Sí que lo hizo, pese a que ha pedido hacerlo a título personal, el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna. En un sentido discurso, Cabra de Luna ha asegurado que la cultura "es el mayor depósito de dignidad que tiene los pueblos". A lo que ha añadido que la cultura "siempre resurge porque es el mayor exponente de la libertad". Asimismo ha defendido la permanencia del Museo, de su exposición y de sus artistas, que en muchos casos "expuestos han sido perseguidos a veces hasta el gulag por los gobiernos anteriores". "Debemos fomentar más la cultura rusa", ha incidido.

Especialmente emotivo han sido también las intervenciones de una ciudadana rusa, Olga Levakova, y de Ángeles Santiago, trabajadora del museo. Ambas han transcurrido de forma entrecortada, al no poder aguantar el llanto mientras se dirigían a los concejales. Han defendido el arte como una manera de mejorar el mundo y de "viajar desde Málaga". Han pedido que no se prive a la ciudad de la colección y que se separe el arte ruso de sus gobernantes, condenando la guerra en terreno ucraniano.

Los puntos de las mociones expuestas han sido apoyados por unanimidad, convirtiendo la moción en institucional. Pese a ello, desde la oposición se han propuesto distintos finales para el espacio de Tabacalera. Desde el grupo socialista han pedido que se destine a los artistas malagueños "con los que estamos en deuda", reclamaba su viceportavoz, Begoña Medina. Desde Unidas Podemos llamaban a un "museo de la paz" en el que se haga una exposición conjunta de artistas ucranianos y rusos, siempre que estos últimos condenen la guerra, "para ser la capital europea de la paz", reclamaba Paqui Macías, coportavoz del grupo municipal.

Noelia Losada, por parte del grupo Ciudadanos, ha mantenido la postura que venía defendiendo, "no podrá hacerse ningún pago al gobierno ruso desde las arcas públicas, pese a que haya que mantener abierto el museo; sus trabajadores no pueden pagar el pato". Además, ha instado a tomar decisiones, "no a que vengan dadas desde el Gobierno".

A esto último ha querido responder el alcalde asegurando que las competencias en relaciones internacionales son del Gobierno central, "¿en qué cabeza cabe que nosotros pudiéramos hacer transferencias sin estar permitido?", se ha preguntado el regidor.

También se ha informado de la ayuda que se está prestando desde el Ayuntamiento. En esto punto han mostrado su agradecimiento la vicecónsul de Ucrania, Olga Mohylevy; la presidenta de la Asociación Maydan, Maryana Kasiv, y Antonio Paneque, director de la Agrupación de Voluntarios de Desarrollo de Respuesta Rápida.

Ruth Sarabia, concejala de Cooperación, ha desgranado lo que se lleva haciendo desde el Consistorio "desde el día 1". Así, ha señalado que son más de 60.000 toneladas de ayuda enviadas a Ucrania, "y otras tantas que están por enviar". A esto ha sumado más de 69 voluntarios, la puesta a disposición de una nave "que ya se ha quedado pequeña", para canalizar la ayuda enviada y la cooperación de más de 100 empresas malagueñas que ya están ayudando a colaborar con el pueblo ucraniano. Ha finalizado su intervención exclamando "¡Gloria a los héroes ucranianos, Slava Ukrania!", después de agradecer la colaboración de 275 familias que ya se han postulado para acoger a refugiados una vez se llenen las plazas públicas a tal efecto.