Las Navidades más caras por la inflación

Con la llegada del mes de diciembre comienzan las compras navideñas. Este año la situación es diferente. Con la subida de los precios generalizada que han vivido muchos de los productos más esenciales, como la cesta de la compra, las familias van a gastar más dinero al que están habituados. Asimismo, para poder hacer frente a esta inflación muchos malagueños adelantaron sus compras al mes de noviembre para fraccionar sus gastos.

Actualmente, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el Índice de Precios al Consumo (IPC) a nivel interanual en la provincia se colocó en el 8% en el mes de octubre. En cuanto a la cesta de la compra, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 17%. Al observar los datos por subgrupos, los alimentos se han encarecido un 17,5% y las bebidas no alcohólicas un 9,7%. Por ello y como solución a este incremento del coste de la comida, muchas familias con miedo a que los precios subieran, comenzaron en noviembre a hacer acopio del marisco para mantenerlo congelado hasta estas navidades. De este modo, la Unión de Consumidores de Málaga asegura que casi el 90% de los malagueños ya comenzó sus compras navideñas el pasado mes de noviembre, pero no solo se centró en la comida, sino también en los regalos, los juguetes, la lotería o el ocio.

Durante las navidades, uno de los sectores en los que más se aumenta la venta es el de la juguetería, ya que muchos niños aprovechan estas fechas para pedir juguetes nuevos. Por otro lado, en esta época también se regala ropa, calzado, teléfonos móviles, ordenadores, libros e incluso viajes. Los datos del INE sostienen que este último año el precio de los vestidos ha variado un 4,6%, el del calzado un 1,2%, el de los libros, que entra dentro del grupo de prensa y artículos de papelería, un 6,9% y el de los paquetes turísticos y el servicio de alojamiento un 8,8% y un 12,9%, respectivamente. Por lo que, aquellos que se decanten por estos productos invertirán más dinero que el año pasado. En cambio, al hablar de equipos audiovisuales y fotográficos y el de telefonía, el INE asegura que la variación anual del precio de estos productos ha descendido un 7,8% y un 6,6%, cada uno.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta sobre los gastos en estas fiestas y sus resultados aseguran que los españoles desembolsarán unos 735 euros esta Navidad, un 15% más que el año pasado. Donde más incrementa el gasto es en los regalos (393 euros), viajes y vacaciones (101 euros) y lotería de Navidad (70 euros). En estos dos últimos, ha incrementado el gasto, ya que en viajes y vacaciones los consumidores se desembolsaron 80 euros y en la lotería de Navidad 61 euros. Asimismo, uno de cada dos personas encuestadas por la OCU cree que gastará más de lo previsto, a pesar de que el 25% prefiere dar sus regalos en enero para aprovechar las rebajas de principios de año. Además, un 37% ha asegurado que las compras de regalos le causan estrés.

Por su parte, la Unión de Consumidores ha realizado una encuesta, cuyos resultados reflejan que aunque todos los encuestados prevén que harán algún regalo, el 33,3% de estos invertirá más de 200 euros por persona y el 22,2% gastará menos de 50 euros. En cuanto a los juguetes, el 11,1% tendrá un gasto mayor a 200 euros, el 25,9% invertirá entre 50 y 100 euros y el 33,3% tendrá un gasto menor de 50 euros.

Jesús Burgos, el presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Málaga, asegura que este último año “se está gastando mucho más”, aunque sigue habiendo un 30% menos de consumo que antes de la pandemia. En líneas generales, Burgos sostiene que a día de hoy “hay mucho miedo a consumir”, ya que con la subida generalizada de los precios, la población no sabe cuando el coste de algún producto se va a disparar. En cuanto a la lotería, un 63% estima que destinará a su participación en este sorteo entre los 30 y los 60 euros y un 22,2% calcula un gasto menor a 30 euros.

La pandemia cambió la vida del planeta entero y también lo hizo en la forma de consumir. Muchas familias llevan desde marzo de 2020 adquiriendo todos sus productos a través del canal online. Según la UCE el 55,6% de los encuestados van a combinar las compras online con las presenciales, ya que consideran que las compras por internet les permite una mejor comparación de precios, la comodidad, la disponibilidad y la reducción del tiempo. En cuanto a las tiendas en las que los malagueños adquieren sus productos, el 63% se decanta por los hipermercados o las grandes superficies y solo el 3,7% compra en los pequeños comercios.

En este sentido, un estudio realizado por Deloitte asegura que este año, a nivel nacional, un cuarto de las compras se realizarán a través de internet y el acudir a las tiendas sigue siendo para el 75% de los encuestados para este informe. Estos encuestados deciden comprar en los comercios locales productos de bienestar (43%), ropa (36%) y cosmética (35%). Asimismo, en los grandes almacenes los consumidores se decantan por bienes de lujo (56%) y dispositivos electrónicos (35%).