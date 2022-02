Noelia Losada: “Si Urbanismo no le da un impulso a excavar en el Astoria, lo haré yo”

Noelia Losada, única concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y sostén del Gobierno del PP, está centrada en mantener su autonomía respecto al grupo popular. Defiende una política responsable "aunque no sea sexy". Recibe a Málaga Hoy en el Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento, un espacio pequeño en el que trabaja con sus compañeros codo a codo. Tiene las paredes forradas con recortes de periódico de algunos de sus hitos como concejala y otras entrevistas en prensa.

Va a hacer tres años de legislatura, ¿cómo la valora?

Muy positiva, Ciudadanos vino a formar parte del equipo de gobierno para hacer cosas y eso estamos haciendo. Hemos llevado adelante iniciativas que sin Ciudadanos no se hubiesen hecho como el Astoria. Somos incluso muy pesados porque creamos en la protección del patrimonio. Nosotros creemos que Ciudadanos le viene bien a este equipo de gobierno, sinceramente.

Pese a ello, el Ciudadanos que llegó es bastante diferente del que hay a día de hoy.

Desde el primer momento la gestión no me permite estar a otras cosas del partido. Sin embargo, lo dije muy claro desde el principio, las fuerzas políticas tenemos que cerrar filas para evitar el transfuguismo. Habría que aislar este tipo de conductas. Yo sigo trabajando día a día, Cs está más vivo que nunca en Málaga y el comportamiento de este tipo de personas no puede enturbiar a las personas que sí trabajamos por la ciudad.

Fue un mes de diciembre duro con Maldonado.

Yo siempre he dicho que quien no está de acuerdo con el partido me parece estupendo, pero que dejen el acta y no digan que el que ha cambiado es el partido. De todas maneras creo que poner el foco de atención en los temas de partido creo que degrada la política y hace que se aleje cada vez más a la gente de la política.

Su relación con el equipo de gobierno es bueno, sin perder su autonomía. La última muestra de esto fue su posición respecto a la plusvalía. ¿Qué le pareció la enmienda del PP?

Me sorprendió bastante. Era un momento muy bueno y único para que hubiésemos sido pioneros en eliminar la plusvalía mortis causa. Creo que es un impuesto confiscatorio. Yo estoy en un partido liberal en el que queremos que la ciudadanía pague los menos impuestos posibles. Además, es algo que llevaba en el programa y eso no es algo de lo que tengas que olvidarte. El PSOE ha consentido una enmienda en la que se deja abierto el plazo, la progresividad y todo. Yo creo que hemos perdido una posibilidad de eliminar un impuesto confiscatorio.

"Me sorprendió que Dani Pérez aceptase la enmienda del PP en la moción sobre la plusvalía"

Pérez tenía atada la moción con su sí, ¿le sorprendió que aceptase la enmienda?

Sí, me sorprendió y se lo pregunté, pero es él el que tiene que contestar por qué lo hizo.

También ha dicho que va a seguir excavando en el Astoria aunque el alcalde no acabe de verlo.

Esa parcela nos costó 20 millones de euros. No puede ser que se abra un proceso de arqueología y que se determine que sigue habiendo estructuras probablemente romanas y que decidamos no hacer nada. Cada vez que aparece un resto arqueológico yo creo que es un regalo que nos encontramos y un hecho por el que sentirnos orgullosos de la historia trimilenaria de nuestra ciudad. Tenemos una oportunidad magnífica de terminar de excavar en los laterales, que a lo mejor aparece ahí la vía romana. Si desde Urbanismo no le dan ese impulso, lo haré yo desde Cultura.

Pareció sorprendida cuando el alcalde anunció en el debate del estado de la ciudad el Centro Cultural del Astoria, ¿esperaba hacerlo usted?

No, me da igual quién lo anunciase, mientras lo que se anunciase fuese mi primera premisa. Es verdad que al no estar habitualmente en política me sorprendió que hubiese que hacer anuncios estrella en el debate de la ciudad, no conocía esa costumbre. Pero estoy contenta de que la presencia de Ciudadanos sirva para que esa parcela tenga un proyecto cultural y de bajo impacto visual. Es un trabajo que no es sexy, que desgasta mucho, pero es el que quieren los ciudadanos.

Sí va de la mano con el PP en la postura en relación a La Casa Invisible.

Más bien he tirado yo de la mano al PP. Era algo que hablamos en el pacto de cogobierno, pero yo veía que no se encontraba nunca el momento. Es una situación que no es de recibo y que se prolonga durante 14 años. Yo recibo cartas de proyectos que no tienen un lugar donde ubicarse, por eso puedo tener más fresca la necesidad de espacios culturales y de que todos sigamos las mismas reglas del juego. Ese edificio me parece un peligro, no quiero ser cómplice en que un día aparezca algo y no haya intentando que haya un desalojo y una rehabilitación. Es un edificio con zonas clausuradas porque tiene el suelo completamente cóncavo. Una vez se rehabilite me da lo mismo si es para La Invisible o para otro colectivo, ya se decidirá, pero hay dos premisas: que nadie puede estar en un edificio habiéndole pegado una patada en la puerta y en segundo lugar que ese edificio es un peligro.

Más allá de la patada en la puerta, ¿le gusta el proyecto cultural de La Invisible?

Creo que las actividades culturales han ido a menos y se ha llevado acabo una actividad más política o festiva, pero no creo que estemos en el momento de valorar el proyecto cultural.

"No es el momento de valorar si me gusta o no el proyecto cultural de La Invisible, primero es la rehabilitación"

Si es verdad que tienen muchos apoyos como el del director del Reina Sofía, ¿qué le parecen las jornadas que han anunciado en unas semanas?

Precisamente por eso le escribí una carta al director del Reina Sofía explicándole la situación del edificio y ofreciéndole otros espacios para desarrollar esa actividad cultural con seguridad. No me parece de recibo que el director de un museo nacional se preste a organizar un evento cultural en un edificio que está pendiente de desalojo.

¿Obtuvo respuesta?

Sí, me contestó que le parece estupendo el proyecto cultural de La Invisible. Si esto se desarrolla realmente, instaré una pregunta parlamentaria para que responda por qué un director de un museo nacional lleva acabo actividades en un edificio pendiente de desalojo.

En Málaga luce mucho la cultura de los grandes museos, pero las pequeñas bandas y los pequeños artistas demandan más lugares en los que crecer.

Acabamos de presentar el MaF, tres semanas en las que se hacen multitud de actividades en todos los contenedores culturales de la ciudad. Independientemente del MaF, trabajamos muchísimo por el tejido cultural local, el año pasado pusimos en marcha las ayudas a la creación cultural local con ayuda de la Fundación LaCaixa y la idea es que tenga vocación de continuidad. También pusimos en marcha muchos festivales o Moraga Sound para que las pequeñas bandas tuvieran espacios. Estamos apostando por el equipo local porque un equipo sin cantera no tiene futuro.

"No vamos a pactar con Vox ni con Podemos, somos el dique de contención de los extremos"

Hay quien critica que hace más énfasis en la cultura que en el deporte, ¿qué tendría que decirles?

Tenemos muchísimas iniciativas deportivas, por nuestro trabajo en la pandemia nos felicitó la UNESCO. En infraestructura no vamos tan rápido como me gustaría, pero seguimos trabajando en pabellones e instalaciones deportivas. Quiero hacer una ciudad deportiva en Teatinos para todos los deportes que no son fútbol y baloncesto. Acabamos de traer las series mundiales a 7 de rugby, que es la primera que vienen a España. Por primera vez las subvenciones en el área de Deporte se han objetivizado, antes se hacía de manera un tanto subjetiva.

¿Qué le parece el proyecto del alcalde de traer la Copa América de Vela?

Estoy encantada de todos los grandes eventos que vengan a Málaga, pero es un proyecto muy costoso que sólo podremos traer si conseguimos patrocinadores privados que lo financien. Es un proyecto que en otras ciudades ha sido transformador, pero es necesaria la colaboración público privada.

Queda algo más de un año de legislatura, ¿cuál es la vocación para la siguiente?

Ciudadanos es un partido de centro, ahora gobernamos con el PP porque fue la lista más votada, pero no sabemos que va a pasar en un año. Queremos seguir siendo un partido determinante, podemos serlo con un concejal, con dos o con más. Lo que sí es cierto es que somos la contención de los extremos, gracias a Cs no hace falta que esté Vox ni Podemos en los gobiernos. Podemos pactar con PP y PSOE, somos necesarios en ese sentido, sin nosotros volveríamos al bipartidismo.

Cierra la puerta a pactos de gobierno tanto con Vox como con Podemos en las próximas elecciones.

Claro, nosotros somos el dique de contención de los extremos. La política que no es sexy, pero es responsable y la prudente, la que necesitan los ciudadanos.