Noelia Losada se acerca la bandera de España en su rueda de prensa tras la polémica nacional

Acción, reacción. Es algo habitual que los actos y las polémicas nacionales acaben medrando en los representantes malagueños de La Casona, el último ejemplo lo ha protagonizado este miércoles la concejala de Ciudadanos, Noelia Losada. La edil naranja, antes de su rueda de prensa previa al Pleno del jueves, se ha acercado la bandera de España al atril, después de que el martes Miriam Nogueras, diputada de Junts per Cataluña, la alejase antes de intervenir para que no saliese la rojigualda en el tiro de cámara.

"Yo sí que me siento a gusto con este símbolo, me reconforta y, sobre todo, me recuerda por qué entré en política", ha afirmado Losada tras situar la bandera nacional a su lado. "A quien le moleste este símbolo no debería estar en una institución pública", ha añadido antes de comenzar a explicar las mociones que presenta a Pleno su grupo municipal.

"Estaba muy cerca"

Nogueras explicó durante su comparecencia en la sala de prensa del Congreso que decidió retirar "un poquito" la bandera de España "porque estaba muy cerca" y la europea –que sí mantuvo a su vera– "queda muy chula". "Me representa mucho más esta bandera", señaló, refiriéndose a la insignia supranacional.

Esto provocó las críticas de PP, Ciudadanos y Vox, que llegaron a pedir la apertura de un expediente y la imposición de sanciones, entre otras medidas.

El diputado del PP Carlos Rojas dijo que este tipo de situaciones "no deben producirse" y por ello anunció que su grupo va a pedir a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que "se abra un expediente" y "se exijan las oportunas responsabilidades", incluyendo "las sanciones que el reglamento pueda establecer al respecto".

Por su parte, Ciudadanos remitió un escrito a la Mesa del Congreso para pedir "que se garantice un uso respetuoso por parte de todos los integrantes de los símbolos institucionales dentro de cualquier estancia de la Cámara, incluyendo la sala de prensa, así como la evitación de cualquier conducta que suponga un ataque directo o indirecto hacia los mismos".

"Un país que se respeta a sí mismo obliga a respetar a que en una rueda de prensa se respeten los símbolos oficiales si uno quiere hacer una rueda de prensa en el Congreso", ha dicho la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas.