Noelia Losada: “Ni un ciudadano me ha reprochado el cambio de opinión con la torre del puerto, al revés”

Noelia Losada ha iniciado el año con fuerza y confianza para reflotar el resultado que obtuvo Ciudadanos el pasado mes de junio. La candidata naranja a la Alcaldía lidera por primera vez las listas del partido liberal, después casi un mandato al completo como portavoz de la formación y tiene cinco meses para asegurar –si no superar– el 5% de votos que le garantice la presencia en la Casona del Parque. En esa deriva cada vez son más marcadas sus posiciones con su actual socio de gobierno, el Partido Popular (PP), aunque ella asegura que siempre ha defendido sus posiciones. Eso llevó a un conato de crisis de gobierno en abril, en los que se temió por la estabilidad del pacto en medio de un cruce de declaraciones entre ambos partidos. No parece que de aquí a mayo vaya a sufrir la gobernabilidad, pero, de momento, la torre del puerto ya está condicionada a los resultados de los próximos comicios. Si depende de Losada, no habrá hotel rascacielos en el puerto.

-Estamos a cinco meses de elecciones, en los últimos Plenos se ha notado un cambio en sus posicionamientos, ¿se puede decir que va ya con el cuchillo entre los dientes?

-Siempre he tenido un perfil propio y cuando he tenido que decir que no a algo del PP lo he dicho alto y claro. Me estoy acordando del Hermitage, del Museo Ruso, de La Alcazaba… Quizá cuando van pasando los años y hay cosas en las que aún tienes expectativas de que se hagan como eliminar la plusvalía, si lo digo privadamente y no me hacen caso lo digo alto y claro. No he tenido nunca problema en votar con criterio propio, algo que al PP le ha sorprendido siempre mucho. Somos dos formaciones distintas, le guste al PP o no.

-En ese posicionamiento común estaba la torre del puerto que ahora rechaza.

-La torre del puerto es fruto de una profunda reflexión. En un primer momento pensábamos que había una situación, que era la de falta de plazas hoteleras, pero la ciudad ha ido cambiando y nosotros también. Desde que empezó el expediente hasta hoy las plazas hoteleras se han triplicado y ¿de verdad hay necesidad de hipotecar el horizonte de los malagueños poniendo ahí ese edificio? No lo tengo claro y encontraba más cosas en contra que a favor, aunque eso suponga que me digan que he cambiado de opinión. No he encontrado ni un sólo ciudadano que me diga: “Noelia, qué mal, has cambiado de opinión con la torre del puerto”. Al revés, siempre me encontraba con gente que me empujaba a reflexionar sobre el proyecto.

"En estos años la ciudad ha triplicado las plazas hoteleras, no hay necesidad de hipotecar el horizonte"

-Si depende de Ciudadanos, en el próximo mandato no habrá torre del puerto, entonces.

-No, si depende de Ciudadanos no habrá torre del puerto tras las próximas elecciones. Lo vamos a llevar claramente en el programa electoral. Estamos a favor de que se hagan hoteles, no nos importa que venga inversión a Málaga, yo misma he capitaneado el proyecto de que venga en WizinkCenter; pero en todas las parcelas que hay en la ciudad no se puede hacer siempre una torre o un hotel. Fíjese si Ciudadanos es relevante en este Ayuntamiento que no se va a votar en este mandato, va a quedar supeditado a las siguientes elecciones. Y los ciudadanos sensibles con el patrimonio tendrán una opción política moderada para votar en contra de la torre del puerto en Ciudadanos.

-Hablando del WizinkCenter, ¿cuál será el siguiente avance?

-Después de Navidad acordamos que sus arquitectos vendrían a Málaga a ver diferentes ubicaciones.

-¿Gustan Teatinos, Campanillas…?

-Al final, para establecer un edificio de esas características tiene que ser donde haya una parcela disponible de grandes superficies y que esté muy bien comunicada. En Málaga, que tenemos por un lado los Montes y por otro el mar, la ciudad está creciendo hacia esa zona, es lo lógico buscar ahí. Más Teatinos que Campanillas, porque Teatinos está siendo un epicentro en la ciudad. Campanillas tiene un auge tremendo, pero creo que Teatinos es el lugar idóneo para establecer ese nuevo WizinkCenter.

-Hay quien le achaca que desde junio está empezando a tener mordida contra la Junta de Andalucía, ¿es que antes hacía la crítica en privado o ha esperado que salga Ciudadanos del gobierno?

-Simplemente es que cuando me traen una moción en el año uno sobre Sanidad, yo entiendo que 40 años de gobierno socialista no se pueden solucionar en unos meses, pero la excusa de la herencia recibida se va acabando. Ya hay que superar el marketing y dedicarnos a solucionar. Por ejemplo, cada infografía del tercer hospital se ha vendido como si ya fuéramos a construir el hospital y hasta 2024 realmente no se va a poner la primera piedra. Ahí está también el parque de Arraijanal. Yo siempre he sido muy leal, pero a Imbroda ya le decía, por ejemplo, que en Teatinos hace falta un segundo instituto con bachillerato y lo sigo diciendo, me da igual que la Consejería sea de mi color político o no lo sea.

-Hablando de herencia recibida, en algún momento ha señalado que habría que cambiar a ciertos gerentes de la empresa pública, ¿cuáles?

-No quiero incidir en nadie personal, pero hay que hacer una auditoría sobre qué no funciona en esta ciudad o qué está tardando mucho y ahí reforzarlo. Y en reforzarlo hace mucho quien capitanea. Por ejemplo, Urbanismo no funciona en esta ciudad debidamente y ya aprobamos una moción para que se hiciera una auditoría con PSOE y Unidas Podemos, ¿qué miedo tenemos a una auditoría? Vamos a solucionar los tapones, que a un promotor inmobiliario le tarden siglos en conceder una licencia le echa para atrás, vamos a mejorarlo.

-¿Y Limasam?

-Con Limasa nosotros teníamos el proyecto de que fuera privado, porque tienen más posibilidades de economía de escala o inversión. Nos quedamos solos, parecía que la panacea era municipalizarlo, cosa que no ocurre en el 95% de las ciudades de España y no se ha mejorado en temas de limpieza. Creemos que el mejor gerente posible tiene que venir a Limasam y tiene que estar bien pagado, ahora haremos una evaluación cuando pase un período concreto y si no funciona pediremos un cambio, en este gerente y en cualquier otro; al final de lo que se trata es de que la ciudad esté limpia.

"Teatinos es un lugar idóneo para establecer el nuevo WizinkCenter, estás siendo un epicentro de la ciudad"

-Ha dicho que Urbanismo no funciona todo lo bien que debería, se podría hacer más desde la Gerencia para poner a disposición suelo para viviendas asequibles.

-Precisamente el tema de la vivienda es uno de los temas en los que le estamos enseñando el camino al alcalde, ahora dice que tenemos un problema con la vivienda, cuando al principio le echó la culpa a la falta de formación de la gente. Me pongo en la situación de personas con dos carreras que no les llega para pagar el alquiler y ese comentario les tuvo que sentar fatal, y con razón. Los precios están disparados tanto del alquiler como de la compra. Nosotros proponemos medidas concretas para tratarlo, uno de ellos poner a disposición mucho más suelo. A un promotor que tiene que salirle igual de rentable construir una vivienda de 200.000 euros que una de 400.000 y eso supone que los trámites administrativos para una vivienda de VPO tienen que ser ágiles. En Ciudadanos somos de eliminar burocracia, quitar lo superfluo e ir a la gestión y la gestión pasa porque desde luego se califique un suelo como VPO en un tiempo muchísimo menor del que es ahora mismo.

-Agentes del sector piden unos plazos más claros a la hora de efectuar distintos trámites, con fecha límite, ¿es algo que llevaría Ciudadanos en su programa?

-Te diré más, hay cosas más sencillas y que no se hacen como que un promotor pueda mirar desde su despacho cómo va su trámite administrativo, sin tener que ir a Urbanismo a preguntarle al técnico que lleva su expediente. Eso genera mucha incertidumbre para los promotores y ralentizamos a los técnicos con las visitas. Otra cosa que aliviaría muchísimo el tema de la vivienda es que se fomente con incentivos el uso de las viviendas vacías. También reforzando la seguridad jurídica contra los okupas.

-Esto último es competencia del Gobierno central.

-Pero también el Ayuntamiento tiene mucho que hacer. Tenemos un edificio okupado como es La Invisible. Es un edificio por el que pagamos 4 millones y está en un estado calamitoso e inseguro. Aquí, en Málaga, somos tibios con la okupación, parece que si la izquierda nos dice que el proyecto cultural que se está haciendo es fantástico, nos lo creemos a pies juntillas y lo permitimos. Al alcalde le ha temblado el pulso con La Invisible y en Ciudadanos tenemos tolerancia cero con la okupación.

-La semana que viene se reúnen con el alcalde.

-Porque le sigue dando resultado. Saben que si se reúnen con el alcalde le convencen, vuelven a tener una moratoria. El alcalde siempre se ha mostrado tibio y compresible con La Invisible. Nosotros tenemos tolerancia cero con La Invisible, hay competencia desleal con las cafeterías del entorno, proyectos culturales que están pagando un canon o un alquiler en otros espacios de la ciudad y la inseguridad. En ese edificio algún día va a ocurrir una desgracia y Ciudadanos no va a ser cómplice de que ese edificio no esté ya rehabilitado.

-Siguiendo con la Cultura, ¿alguna novedad al respecto de traer el Fusilamiento de Torrijos a Málaga?

-No, hemos mandado cartas y hecho trámites. Esperamos que al menos de forma temporal se pueda disfrutar en una exposición aquí. Entendemos la importancia que tiene en El Prado, pero seguimos pidiendo que nos lo dejen para la Aduana o el MUPAM.

"Con La Invisible tolerancia cero, un día va a ocurrir una desgracia y Ciudadanos no va a ser cómplice"

-Haciendo balance, ¿qué saca en positivo de la legislatura?

-Ciudadanos ha sido muy importante para fiscalizar al PP. Nuestra aportación ha sido muy clara en el Astoria, en el Museo Ruso, con el problema de la vivienda… Siempre hemos marcado el paso de por donde sí y por dónde no. en Cultura vinieron unos Goya por primera vez a Málaga, cuando nosotros llevamos una moción primero se rieron de nosotros. Se ha invertido más en patrimonio, a La Alcazaba no se le da el mimo que requiere. Patrimonio ahora mismo depende de Urbanismo y yo voy a llevar en el programa que esté en Cultura. No puede ser que yo necesite una actuación en La Alcazaba y tenga que esperar a Urbanismo. También me acuerdo de Cerro del Villar, que llevaba 20 años parados.

-¿Y si tuviera que hacer autocrítica?

-En esta ciudad hace 20 años que no se hace infraestructura deportiva. No puede ser que cualquier pueblo de la provincia tenga mejores infraestructuras que nosotros. Quiero que haya un pabellón por distrito y hay muchas más infraestructuras por hacer. Como crítica: He trabajado mucho para hacer una ciudad deportiva en Teatinos para deportes menos mediáticos y no he avanzado todo lo que me hubiese gustado. Eso me da energía para continuar cuatro años, tengo energía para impulsar muchos proyectos para la ciudad y esa ciudad deportiva en Teatinos será una realidad en el siguiente mandato si yo soy concejal de Deporte o si yo tengo que condicionar el gobierno.

-¿Han avanzado ya en el número 2 que, previsiblemente, le acompañaría?

-No. Tenemos un gran equipo, yo no soy nada personalista y cuando llegue el momento me sentaré con el partido y haremos las listas. Pero no me preocupa, ahora creo que hay mucha gente para elegir, estoy muy tranquila.