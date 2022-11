El PP se queda solo con la torre del puerto de Málaga

El PP, un poco más solo con la torre del puerto de Málaga. Si la oposición quería que Ciudadanos (Cs) rompiese la baraja y se posicionase en contra del hotel rascacielos, ha conseguido que en el enroque el PP sea el único junto a la torre. El Ayuntamiento de la capital ha aprobado un punto en el que se “cuestiona la la idoneidad del hotel rascacielos en el contexto actual”, con los votos en contra del PP y Cassá.

Esto, si sólo es un posicionamiento estético y no tiene ninguna consecuencia de facto en el proceso (de momento) es importante porque dibuja una línea distinta a la que se veía viendo, con un apoyo total de Cs al proyecto. La votación relevante no se dará hasta que la Autoridad Portuaria no obtenga (si así lo acaba emitiendo la Junta de Andalucía) el informe ambiental favorable. En ese momento, podrá llegar a Pleno la modificación del Plan Especial del Puerto para permitir la construcción en altura.

En caso de que, como parece, se apruebe la evaluación ambiental necesaria, de Losada dependerá que se tumbe el proyecto si sigue la línea que ha marcado en el pleno de este jueves. Cuando llegue la modificación urbanística “tendremos que ser consecuentes y posicionarnos con nuestro voto”, ha señalado la edil naranja.

Cambio de posiciones con la torre

El debate ha girado en torno a los cambios de posición de los distintos grupos. Si bien el viraje más relevante es el de Cs, el PP ha atizado al PSOE, grupo proponente, al señalar que eran ellos quienes habían impulsado el proyecto.

Dani Pérez, portavoz socialista, se ha defendido arguyendo que forma parte a un proceso de evolución. En cuanto al cambio de posicionamiento de Losada, ha pivotado en torno a la propia transformación de la ciudad. “El contexto ha cambiado mucho desde que Ciudadanos apoyó el proyecto; entre otras cosas, Málaga ha cambiado mucho su planta hotelera, antes no tenía ningún hotel de cinco estrellas”.

En este sentido, Losada ha querido subrayar que no pretende una consulta ciudadana “nosotros estamos aquí para eso” y, en ese sentido, el cambio de posición viene de la mano de que cada vez detecta “más rechazo entre la ciudadanía”.

Pérez ha cerrado el debate asegurando que el Ayuntamiento “da un paso importante porque rechaza el proyecto en ese ciudad, el PP se queda solo con el concejal tránsfuga”. Además, ha apelado al creciente rechazo que suscita en la ciudad.

Como muestra de ese rechazo, ha intervenido en el Pleno Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural. Busutil ha reivindicado que “el paisaje no es un solar privado, ni la piedra filosofal de un turismo del que los malagueños somos meros figurantes”. Subrayando que la sociedad civil “rechazamos el grave impacto invasivo de un rascacielos en la proa de su horizonte”.