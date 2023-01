Nuevo rechazo en el Ayuntamiento de Málaga a la torre del puerto

Como Judas a Jesús, tres veces ha negado ya el Ayuntamiento de Málaga el proyecto de la torre del puerto, a pesar del voto favorable del PP (grupo mayoritario en el Salón de Plenos) junto al concejal no adscrito Juan Cassá. La última vez, este lunes en la Comisión de Ordenación del Territorio, en la que una propuesta de Unidas Podemos para convertir el dique de Levante del Puerto de Málaga ha servido como paraguas para volver a debatir, una vez más, sobre el polémico rascacielos, pero de zonas verdes se ha debatido poco.

El resultado final: de los tres puntos propuestos por el grupo de la oposición, sólo se ha acabado aprobando aquel que rechaza el proyecto, mientras que en los dos restantes, que proponían la creación de una zona de esparcimiento para la ciudadanía sólo han sido apoyados por la oposición. Al abstenerse Ciudadanos y empatar a siete votos los que estaban a favor y en contra, el voto de calidad del presidente de la Comisión, Raúl López, ha mandado el proyecto al cajón de los que no serán atendidos.

Pese a ello, Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos, ha vuelto a defender, una vez más, el motivo de su cambio de postura: la ciudad ya no es la misma que hace cuatro años. "En 2019 pensábamos que la ciudad necesitaba plazas hoteleras y que el trabajo que iba a traer era bueno, ahora eso se ha cubierto con otros proyectos y la seguridad jurídica no está garantizada. Esta concejal duda de que haya que hipotecar el horizonte para las futuras generaciones y creo que cambiar de opinión es de sabios".

A esto ha añadido que "ningún ciudadano me ha reprochado mi cambio de postura, sino todo lo contrario". En esas ha entrado el concejal de Urbanismo, Raúl López, para constatar que su grupo ha "perdido la mayoría después de que el socio de gobierno ha cambiado de parecer acercándose el periodo electoral", dando a entender que el viraje estaba inducido por los comicios.

El mismo López ha afirmado que "si hemos perdido la mayoría, no se preocupe, si no lo aprobamos ahora lo haremos en junio; después de mayo hay vida". Al otro lado, Ruiz Araújo, concejal del PSOE, también se ha referido a los comicios de mayo, con una perspectiva bien distinta: "Dentro de escasos cuatro meses cuando vuelva la cordura a este ayuntamiento, volvamos a escuchar a la ciudadanía y Dani Pérez sea alcalde desestimaremos este proyecto". Antes de afirmar que el proyecto "no cuenta ni con el consenso ni con la mayoría".

Bizarrap y Shakira

En el segundo turno de intervención, Ruiz Araújo ha reaparecido un envite ciertamente irónico, referenciando la cultura popular, ha traído al productor argentino Bizarrap al Salón de Plenos, el encargado de la música y los arreglos de la última canción de Shakira. "Les noto con algo de despecho. Espero que no llamen a Bizarrap para grabar una nueva sesión con él" (varios de sus últimos temas se caracterizan por tener letras arrojadizas contra terceras personas por parte de los cantantes).

A esto, López Maldonado ha respondido asegurando que debe "ser complicad que vengan los ministros y pongan a Paco de la Torre como ejemplo de gestión" y que desde el PSOE "todo lo que han hecho ha sido poner palos en las ruedas al proyecto".

Los taxis suben un 6,15%

También se ha aprobado, en este caso por unanimidad, en la Comisión la propuesta del concejal delegado de Movilidad, José del Río, para subir las tarifas de los taxis en este 2023 un 6,15%; aunque la propuesta del sector era de un 6,35%.

Así, la bajada de bandera costará a partir de ahora 1,66 euros y la carrera mínima en horario diurno 4,08. También se ha acordado un suplemento tarifario en los vehículos adaptados, por los que se cobrará 2,5 euros más por cada plaza que se utilice después de la quinta.